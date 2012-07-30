برگزاری جشن "کله گنجشکی ها" در بندرعباس/ برپایی جشنواره رسانه مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره معظمی گودرزی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از برگزاری جشن "کله گنجشکی ها" به مناسبت ماه مبارک رمضان و در راستای آشنایی بیشتر کودکان با آموزه های دینی و مذهبی در بندرعباس خبر داد.

وی توجه به مقوله فرهنگ را یکی از دغدغه های اصلی این سازمان دانست و گفت: توجه به مقوله فرهنگ همواره یکی از دغدغه های اصلی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس بوده است و مشارکت نونهالان و نوجوانان در برنامه های فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس افزود: به همین منظور در ماه بهار قرآن با هدف آشنایی بیشتر کودکان با آموزه های دینی و مذهبی جشن بزرگ کله گنجشکی ها برگزار خواهد شد. این جشن به گونه ای برنامه ریزی شده است که کودکان هم با آموزه های دینی و آداب روزه داری در ماه مبارک رمضان آشنا شوند و هم از برنامه های متنوعی که برای آنها تدارک دیده شده لذت ببرند.

معظمی گودرزی در ادامه بیان کرد: اذان گویی، قرائت قرآن، ساخت مجسمه های شنی و نقاشی روی پارچه، برنامه های متنوعی است که با همکاری سازمانهای مختلف در این جشن انجام خواهد گرفت و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی عنوان کرد: برگزاری این مراسم در کنار دریا باعث خواهد شد علاوه بر ایجاد فضایی شاد برای کودکان و خانواده آنان، از این موهبت الهی نیز به نحو شایسته ای استفاده شود.

برگزاری " نخستین جشنواره رسانه دیواری مساجد" توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

نخستین جشنواره رسانه های دیواری مساجد با هدف افزایش آگاهی نمازگزاران مساجد نسبت به اخبار و مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آشنایی جوانان و نوجوانان فعال مساجد با دانش رسانه ای و غنی سازی اوقات فراغت در مساجد شهر بندرعباس برگزار می شود.

شهره معظمی گودرزی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه انجام فعالیت های فرهنگی در محلات نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ شهروندی و شهرنشینی ایفا خواهد کرد، عنوان کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در گذشته برنامه های فرهنگی ویژه ای را در محلات برگزار کرده است و در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه های متنوع دیگری نیزهست.

وی افزود: به منظور آشنایی بیشتر افراد محلات خصوصاً قشر جوان با دانش رسانه ای و مقوله اطلاع رسانی و جهت درک حساسیت ها ، سستی ها و جذابیت های کار فرهنگی توسط نوجوانان و جوانان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نخستین جشنواره رسانه دیواری مساجد را برگزار می کند.

معظمی گودرزی تصریح کرد: محور قرار دادن مساجد به عنوان نهادی دینی در برگزاری این مسابقه باعث می شود شرکت کنندگان دربرنامه های فرهنگی مسجد محله خود شرکت بیشتری داشته باشند ، فعالیت های فرهنگی مساجد و محله بازتاب بیشتری پیدا کرده و مسجد مکانی برای تجمع و بهینه سازی اوقات فراغت جوانان شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس بیان داشت: هدف از برگزاری این جشنواره ، نوشتن صرف متن های تحلیلی یا در نقطه مقابل ارائه آثاری کودکانه نیست بلکه هدف اصلی آشنایی نمازگزاران با یکی از وسائل و ابزار ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات در زمینه های اخلاقی ، دینی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و همچنین بیان ایده ها و نظرها و نهادینه کردن فرهنگ همکاری و کار گروهی در بین افراد است.

وی ادامه داد: شرکت در این جشنواره محدودیت سنی ندارد اما حضور نوجوانان و جوانان به عنوان قشر پویای جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.