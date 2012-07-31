محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت آلایندههای در کلانشهر اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت و میزان آلایندههای موجود در اصفهان با استفاده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا به صورت شبانهروزی رصد میشود.
وی با تاکید بر اینکه با اشاره به اینکه 19ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح استان فعال است، اضافه کرد: از این تعداد 14ایستگاه در سطح شهرستان اصفهان فعالیت میکنند و درصد آلایندههای جوی در استان توسط پارامترهای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا مشخص میشود.
مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: همچنین پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستانهای کاشان، نجفآباد، زرینشهر، سجزی و مبارکه برای تعیین میزان آلایندههای جوی در سطح این شهرستانها فعال هستند.
اصفهان در سه ماهه سال جاری 16 روز هوای ناسالم داشت
وی با اشاره به اینکه اصفهان طی سه ماهه نخست سال جاری 16 روز هوای ناسالم داشته است، ادامه داد: در سال جاری آلایندههای جوی موجود در اصفهان با استفاده از راهکارهای مناسب کنترل شده و در حال حاضر اصفهانیها تنها با درصد ناچیزی از آلایندههای جوی مواجه هستند.
مزارع تصریح کرد: همچنین طی این مدت 77 روز هوای سالم در اصفهان وجود داشته و ایستگاههای سنجش حالی هوا حکایت از وضعیت سالم هوای اصفهان دارد.
نظر شما