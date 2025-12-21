افزایش دما از فردا در گلستان

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: امروز به‌دنبال تداوم فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر، بارندگی در بیشتر نقاط استان و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف داشتیم.

وی افزود: در برخی ساعات، مه‌آلودگی و وزش باد نیز از دیگر پیامدهای این سامانه جوی بود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: از فردا تا اواخر هفته، با تضعیف سامانه بارشی، جو استان نسبتاً پایدار خواهد شد و روند تدریجی افزایش دما در سطح استان مورد انتظار است.

معقولی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر، تمهیدات لازم را برای تردد ایمن در نظر بگیرند.

