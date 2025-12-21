  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

افزایش دما از فردا در گلستان

افزایش دما از فردا در گلستان

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امروز گلستان شاهد ناپایداری‌های جوی شامل بارندگی، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات بودو از فردا تا پایان هفته، جو استان به‌تدریج پایدار و گرم‌تر می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: امروز به‌دنبال تداوم فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر، بارندگی در بیشتر نقاط استان و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف داشتیم.

وی افزود: در برخی ساعات، مه‌آلودگی و وزش باد نیز از دیگر پیامدهای این سامانه جوی بود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: از فردا تا اواخر هفته، با تضعیف سامانه بارشی، جو استان نسبتاً پایدار خواهد شد و روند تدریجی افزایش دما در سطح استان مورد انتظار است.

معقولی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر، تمهیدات لازم را برای تردد ایمن در نظر بگیرند.

کد خبر 6697625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها