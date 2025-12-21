به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد میرجلیلی با اشاره به اجرای این طرح گفت: در چند ماه اخیر چهار کد موتوری اورژانس در مناطق پرجمعیت و پرترافیک شهر یزد فعال شده که نتیجه آن انجام بیش از ۹۰۷ مأموریت توسط همکاران اورژانس بود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای کد موتوری، کاهش چشمگیر زمان رسیدن به محل حادثه است. در بسیاری از مأموریت‌ها، موتورلانس به‌عنوان کد پیشرو زودتر از آمبولانس به صحنه می‌رسد و می‌تواند بلافاصله اقدامات و خدمات اولیه درمانی را آغاز کند.

رئیس اورژانس استان یزد با بیان اینکه حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد تماس‌های مردمی با اورژانس نیاز به اعزام آمبولانس ندارد، تصریح کرد: در مأموریت‌های غیر بحرانی یا به‌اصطلاح مأموریت‌های سبز، کد موتوری می‌تواند مشکل را در محل برطرف کرده و از اعزام غیرضروری آمبولانس جلوگیری کند.

میرجلیلی همچنین به نقش این کدها در پوشش مناسبت‌های خاص اشاره کرد و گفت: در رویدادهای ملی، طبیعی و حتی ایام خاص مانند برگزاری امتحانات، با استقرار موتورلانس‌ها می‌توان همان خدماتی را که توسط آمبولانس ارائه می‌شود، در زمان کوتاه‌تر به شهروندان ارائه داد.

وی با تأکید بر تجهیز کامل کدهای موتوری اورژانس خاطرنشان کرد: این موتورها به تمامی تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه شوک، کپسول اکسیژن، داروهای ضروری و دستگاه ثبت و ارسال نوار قلب به مرکز مجهز هستند و عملاً امکان ارائه خدمات کامل پیش‌بیمارستانی را فراهم می‌کنند.

رئیس اورژانس استان یزد در پایان گفت: برنامه‌ریزی شده تا چهار کد موتوری دیگر نیز در مناطق پرتردد و پرترافیک شهری فعال شود تا بتوانیم خدمات اورژانسی مناسب‌تر و سریع‌تری را به شهروندان ارائه دهیم.