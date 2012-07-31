راه اندازی برج‌ دوقلوی مخابرات تاسال 93/ هزینه 360 میلیارد تومانی برای پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران پس از اجرای کامل خصوصی سازی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و انفصال از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختمانهای این وزارتخانه نقل مکان کرد و هم اکنون عملیات اجرایی ساخت پروژه برج های دوقلو را آغاز و برای آن، پروانه ساخت با هزینه ای معادل 125 میلیارد تومان از شهرداری تهران اخذ کرده است.

مختار متین رزم - مجری طرح ساختمان‌های مخابرات ایران با بیان اینکه باید بخش مالی مستقلی برای اجرای این پروژه دیده شود تا عملیاتی شدن آن، تسریع شود، هزینه معادل 10 میلیارد تومان را درهر ماه برای این پروژه،‌ پیش‌بینی کرد و گفت: در صورت دریافت به موقع این هزینه،‌ پروژه سه ساله تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: فازهای یک، دو و سه این پروژه،‌ همزمان در حال بررسی و دریافت مجوزهای لازم در هر بخش بوده و خاکبرداری منطقه نیز توسط شهرداری در حال انجام است.

براین اساس خدمات طراحی فاز یک، نقشه‌های اولیه و برآورد مقادیر و قیمت‌های پروژه که مشتمل بر بخش‌های ساختمان اصلی (شامل دو برج 34 طبقه)، ساختمان پارکینگ طبقاتی، ساختمان موتور‌خانه و محوطه‌سازی و فضاهای سبز است در حداقل زمان ممکن براساس فهرست بهای پایه سال 1388 منتشره از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور و ضرایب مربوطه برای مناقصه‌گزاری آماده شده است؛‌ در انجام این پروژه به احداث ساختمان اصلی برج‌های 34 طبقه اولویت داده شده و برای اجرای پارکینگ طبقاتی به نحوی که در اسناد مناقصه نیز منظور شده است، کارفرما مختار است که اجرای پارکینگ را از قرارداد پیمانکار حذف کند و آن را از طریق احداث پارکینگ تمام مکانیزه به پیمانکار دیگری واگذار کند.

همچنین براساس نظر کمیته فنی – بازرگانی مناقصه، قرار شده است بخش بیرونی نما که هزینه‌ای بسیار بالا دارد، همچنین آسانسورها و بعضی از کارها که نیاز به بررسی بیشتر و مشاور تخصصی دارد و هزینه کردن در مورد آنها حداقل برای دو سال اول از قرارداد اصلی خارج شود.

هم اکنون دو شرکت پس از طی مراحل مختلف شرکت در مناقصه تعیین پیمانکار ساخت برج‌های دوقلو با اعلام قیمت 27 میلیارد تومان، برنده‌ نهایی این مناقصه تعیین شده اند و کمیته فنی، بازرگانی در حال بررسی آنالیزهای مورد ارائه از سوی این شرکت‌ها،‌ به منظور درستی و منطقی بودن آنها بوده و برنده مناقصه براساس مناسب‌ترین قیمت، توسط کمیسیون مناقصه (مدیرعامل، معاونت اداری و مالی و رییس هیئت مدیره)‌ معین خواهد شد.

در این راستا مجریان این پروژه متعقدند که درتمامی مراحل به طور مستمر از دیدگاه ناظران پروژه برای بخش‌های مختلف استفاده می‌شود و با کمک متخصصان و مشاوران داخلی و خارجی با استفاده از آخرین فناوری‌های روز ، طرح‌ها مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرند و به روز می‌شوند.