به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد که جدیدترین ناوشکن موجود در این کشور بخشی از سیستم واکنش هسته ای خواهد بود و می تواند ضربات انتقام جویانه ویرانگری را انجام دهد.

وی در جریان مراسم رونمایی از این ناوشکن جدید در شرق کره شمالی تاکید کرد که استقرار آن در نزدیکی سواحل شرقی یک پیام آشکار به دشمنان کشور مخابره می کند.

کیم جونگ اون تصریح کرد: زمان آن رسیده حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کنیم.

خبرگزاری کره شمالی گزارش داد که ناوشکن «کانگ کون» با وزن ۵ هزار تن دومین ناوشکن از نوع خود در این کشور به شمار می رود. سه ماه قبل نیز ناوشکن چو هیون در سواحل غربی کره شمالی رونمایی شده بود.

رهبر کره شمالی تاکید کرد که ارتقای توان هسته ای این کشور در بخش دریایی ادامه دارد.