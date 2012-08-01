وقتی مناسبتهای تقویمی بهانه سوء استفاده تبلیغات پیامکی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ظاهرا سوء استفاده و در دسترس بودن شماره های تلفن همراه موجب شده هر از چند گاهی به بهانه های مختلف مناسبتی و تقویمی، تماس و یا پیامهایی مبنی بر تبلیغات به مشترکان زیاد شود.

این مناسبتها همه فرصتی هستند که برخی از شرکتها علاوه بر فرصت طلبی، آستانه رقابتی را برای ارائه خدمات خود در نظر گرفته و از طریق راه های مختلف به تبلیغ بپردازند.

اما در میان شرکتهای مخابراتی که خود نیز دنبال سود مادی هستند، افراد سود جویی هم پیدا می شوند که از این فرصت فراهم شده برای فریب دادن مشترکان تلفن همراه استفاده کنند.

پیامک هایی که به افراد ارسال می شود و مژده برنده شدن افراد را در قرعه کشی در سایتی را می دهد و در خواست پیامک شماره کد ملی و شماره حساب را می کند.

نا گفته نماند این روزها با تبلیغات خرید سیم کارت اصل یکی بخر دو تا ببر، داشتن تلفن همراه در دسترس همه قرار گرفته چنانکه دایره فریب و کلابرداری از طریق تلفن های همراه علاوه بر بزرگسالان نیز به افراد با سن پایین و نوجوان هم رسیده است.

تبلیغات جذاب، بخصوص با عنوان برنده شدن در قرعه کشی های مختلف موجب شده که این روزها بسیاری از تلفن های همراه دست شهروندان پیامک و یا تماسی با این عنوان داشته باشند.

شاید استفاده از احساسات مردم آن هم در مناسبتهای شادی آفرین برای برخی از شرکتهای مخابراتی راه در آمد زایی است که این روزها با شماره تلفن های نامشخص به صاحبان این سیم کارتها پیامک یا زنگی مبنی بر دادن یک امتیازی زده می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان در این باره گفت: شاکیان زیادی با مرکز پلیس فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات تماس می گیرند و پیامک های مختلفی را مبنی بر برنده شدن خود به مناسبتهای مختلف از سوی شرکتها عنوان می کنند که وقتی پیگری می کنیم متوجه کلاهبرداری و عدم اعتبار آن شرکتها می شویم.

سرهنگ ستار خسروی افزود: تمامی این موارد یک نوع کلاهبرداری از تلفن همراه محسوب می شود که در بسیاری از این موارد حتی شماره کارت عابر بانک طرف را نیز درخواست می کند.

وی تاکید کرد: دارندگان تلفن همراه دقت داشته باشند که برنده شدن رقمهای بالا با عنوان برنده شدن در قرعه کشی و نیز ارائه برخی از خدمات فقط یک نوع سوء استفاده توسط افراد ناشناس است.

سید جمال الدین سلطان زاده مدیر مشترکان و متقاضیان مخابرات استان اصفهان در مورد خدمات ویژه تلفن همراه در مناسبتهای تقویمی گفت: افرادی که با مشترکان تماس می گیرند و خود را از کارمندان شرکت خدماتی همراه اول معرفی می کنند عمدتا از بین موبایل فروشها و نیز افرادی بازاریابی هستند که به طور عمده سیم کارت خریداری کرده اند.

وی افزود: معرفی افراد از شرکتهای خدماتی معتبر تلفن همراه دلیل بر اینکه واقعا از سوی این شرکتها باشند نیست بلکه احتمال دارد که از بین واسطه ها و یا بنگاه های فروش سیم کارت باشد.

مدیر مشترکان و متقاضیان مخابرات استان اصفهان تاکید کرد: شرکت خدماتی تلفن همراه بخصوص همراه اول با کسی تماس نمی گیرد.

وی ادامه داد: هر چند همراه اول پیامک تبلیغاتی ارسال می کند اما مشترکان می توانند برای عدم دریافت تبلغات پیامکی هم با شماره تلفن 9990 تماس و راهنمایی بگیرند که پیامک تبلیغاتی ارسال نشود.

سلطان زاده به صراحت گفت: هیچگونه مکالمه تلفنی از سوی همراه اول صورت نمی گیرد و افراد تماس گیرنده از این شرکت خدماتی نیستند.

مدیر مشترکان و متقاضیان مخابرات استان اصفهان گفت: سعی شده سایت مخابرات در زمینه طرح های تبلیغاتی اطلاع رسانی کند.

اما ذکر چند نکته مهم مورد توجه که مسئولان مخابرات باید پاسخگوی آن باشند این است که چگونه شماره مشترکان تلفن همراه در اختیار سایران قرار می گیرند و چگونه دیگران با راه اندازی شرکت می توانند به شماره های شهروندان دسترسی پیدا کنند.

آیا راه های امنیتی مبنی بر تضمین عدم کنترل و دسترسی به اطلاعات تلفن همراه برای افرادی ناشناس بازاریاب که با پیامک های خود قصد سوءاستفاه دارند نیز وجود دارد.