شناگر چینی ماراتن شنای المپیک را فتح کرد

"سان یانگ" شناگر چینی موفق شد رکورد جهانی ماده 1500 متر آزاد مردان را جا به جا کند و همچنین مدال طلای این ماده در بازیهای المپیک را نیز از آن خود کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سان که در روز نخست مسابقات موفق شده بود مدال طلای 400 متر آزاد را کسب کند این بار در 1500 متر آزاد با زمان 14 دقیقه و 31 ثانیه و 2 صدم ثانیه به مقام نخست دست یافت و بیش از 3 ثانیه رکورد خود را که سال گذشته در رقابتهای جهانی شانگهای به ثبت رسانده بود بهبود بخشید."رایان کاکرین" شناگر کانادایی با زمان 14 دقیقه و 39 ثانیه و 63 صدم ثانیه به مقام دوم و مدال نقره دست یافت و در نهایت "عثاما ملولی" تونسی که در المپیک پکن در این ماده به عنوان قهرمان و مدال طلا دست یافته بود با زمان 14 دقیقه و 40 ثانیه و 31 صدم ثانیه به مدال برنز رضایت داد.تنها 6 شناگر دیگر در تاریخ رقابتهای المپیک موفق شده اند طلای هر دو ماده 400 متر و 1500 متر آزاد را با هم کسب کنند که آخرین آن "ولادیمیر سالنیکوف" روسی بود که 32 سال پیش در 1980 موفق به کسب این عنوان شد.
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