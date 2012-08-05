کلیدی ترین رمز موفقیتم امید به خداست/ علاقه بسیاری به کتب شهید مطهری داشتم

غزاله تفاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عامل ارتباط با خدا و ایمان و اعتقاد به اینکه خداوند پاداش تلاش من را به بهترین شکل خواهد داد، باعث شد تا با علاقه درس بخوانم و مدرسه و معلمان نیز همیشه در موفقیت دانش آموز نقش انکار ناپذیری دارند.

وی همراهی خانواده در ایام کنکور را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: خانواده با ایجاد محیط مناسب برای درس خواندن و فراهم کردن تمامی امکانات لازم به من بسیار کمک کردند و پدرم برای من روشن کرده بودند که هر خواسته ای را اول باید از خدا بخواهیم و به لطف خداوند باید امیدوار باشیم.

تفاق با اشاره به اهمیت امید و توکل به خدا عنوان کرد: تجربه کردم زمانی که بیشترین موفقیت را در زندگی به دست می آوردم، زمانی بود که آن را فقط از خداخواسته بودم و به لطف او امید داشتم.

وی بیان کرد: سعی می کردم بیشتر وقت خود را به مطالعه دروس بپردازم و زیاد در بحث المپیادها و موارد جانبی درگیر نشدم.

تفاق همچنین بیان داشت: انسان نباید تک بعدی فکر کند و جنبه های مهم زیادی در زندگی وجود دارد که باید به آن توجه داشت من نیز موفقیت در کنکور را یک قسمت از زندگی خود می دانم چراکه موفق شدن در کنکور به پایان راه رسیدن نیست بلکه افق های تازه ای در برابر انسان گشوده می شود.

حائز رتبه پنج تجربی در کنکور سراسری افزود: انس با قرآن و تفسیر آیات آن را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: انس با قرآن یکی از بهترین مواردی است که انسان را به آرامش می رساند و شاید بتوان گفت قابل مقایسه با سایر فاکتورها نیست.

وی در خصوص علاقه خود به مطالعه اظهار داشت: علاقه من به مطالعه به سالهای اول دبستان بر می گردد و به مطالعه کتب شهید مطهری علاقه زیادی دارم چرا که فکر می کنم حرف آنها به زمان خودشان محدود نبوده است و الان هم می تواند راهگشای امور ما باشد.

تفاق تاکید کرد: در صورتی که علاقه به تحصیل وجود داشته باشد، فرد باید ابتدا هدف خود را تعیین کند و بعد از آن با جدیت تمام به مطالعه دروس بپردازد و به خداوند امید داشته باشد.

غزاله تفاق بعد از موفقیت خود در کنکور سراسری به عنوان نخبه معرفی شد.