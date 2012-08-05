کانون برای «نمایشنامه‌ کودک و نوجوان امروز» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح انتشار نمایشنامه کودک و نوجوان امروز به دنبال انتشار طرح رمان نوجوان امروز، در انتشارات کانون اجرا میشود. در این زمینه دبیرخانه نمایشنامه کودک و نوجوان امروز از نمایشنامهنویسان، کارشناسان و مربیان حوزه کودک و نوجوان دعوت به همکاری کرده است.
چند ماه پیش کانون با برگزاری نشستی ویژه جمعی از نمایشنامهنویسان مطرح کشور را به مشارکت در این طرح دعوت کرد که پس از آن تعدادی نمایشنامه نیز از سوی آنان در اختیار انتشارات کانون قرار گرفته است. تکمیل فرم درخواست، ارسال 3 نسخه از اثر به همراه فایل تایپ شده، چاپ نشدن اثر در جای دیگر و داشتن اثر چاپ شده در کتاب یا مجله از شرایط عمومی این فراخوان است.
در عین حال، آثار ارسال شده در شورای تخصصی و سیاستگذاری انتشارات کانون مطرح و پس از تصویب، با نویسنده اثر قرارداد منعقد و روند چاپ اجرا خواهد شد. این فراخوان نیز شرایط اختصاصی آثار را اینگونه اعلام کرده است: اثر برای مخاطب کودک یا نوجوان باشد، میانگین صفحهها برای نمایشنامه کودک 15 تا 20 صفحه و برای نوجوان 20 تا 30 صفحه A4 باشد و آثاری که از داستان، رمان و شعر اقتباس شدهاند، نویسنده ملزم به گرفتن مجوز و حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده اصلی است و نمایشنامهای که از زبان شعر بهره میبرد و توسط شاعری اشعار آن سروده شده است نویسنده ملزم به حفظ حقوق مادی و معنوی شاعر است.
این دبیرخانه، همچنین مهلت پذیرش و انتشار آثار را در دو مرحله اعلام کرده است. مرحله اول تا پایان شهریور 91 و مرحله دوم تا پایان اسفند 91 تعیین شده است. دبیرخانه نمایشنامه کودک و نوجوان امروز واقع در تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، شماره 26، مجتمع شهید ملک شامران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت تولید، واحد انتشارات، کد پستی 1511647416 آماده دریافت آثار شرکت کنندگان است. علاقهمندان همچنین میتوانند فرم درخواست را از طریق پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی www.kanoonnews.ir دریافت کنند.
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