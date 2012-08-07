یک مدرسه مسیحی در فیلیپین حجاب را ممنوع کرد/ اعتراض گروه های اسلامی

به گزارش خبرنگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، رییس کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین در نامه ای به مدرسه "پیلار" لغو قانون منع حجاب در این مدرسه را خواستار شد.

"مهول سادائین" در این نامه با اشاره به اختیار مدارس در وضع قوانین داخلی و از سوی دیگر تصریح قوانین مدنی فیلیپین مبنی بر اختیار مسلمین در پوشیدن حجاب در مدارس و مراکز آموزشی آورده است: مدارس نباید از این اختیار خلاف قوانین مدنی سوء استفاده کنند.

از سوی دیگر به موجب وصول شکایت هایی از وضع قانون منع حجاب در این مدرسه به شورای شهر، این شورا از مسئولین مدرسه "پیلار" خواسته که به این اتهام ها پاسخ دهند.

مدیریت مدرسه نیز در نامه ای در پاسخ به این خواسته شورای شهر "زامبونگا" با اشاره به قانون آزادی مدارس در وضع قوانین داخلی آورده است: همه دانش آموزان از ادیان مختلف می توانند در این مدرسه ثبت نام کنند، ولی باید از قوانین مدرسه که قبل از ثبت برایشان تشریح می شود تبعیت کنند.

80 درصد مردم فیلیپین با جمعیتی در حدود 100 میلیون نفر کاتولیک هستد و مسلمانان به ویژه در جنوب کشور اقلیت پرشماری هستند.



