تغییر ساعات کار نمایشگاه قرآن در شب های قدر

محمدتقی میرزاجانی، مدیر بخش محافل و مراسم بیستمین نمایشگاه قرآن درباره ساعات کار نمایشگاه در شبهای روحانی قدر گفت: نمایشگاه قرآن در شب های قدر از ساعت 17 تا 22 برپا می شود و با توجه به ساعات عادی کار نمایشگاه به دلیل شرکت غرفه داران و بازدید کنندگان در مراسم احیا، 2 ساعت از زمان برگزاری نمایشگاه قرآن کاسته شده است.

وی همچنین افزود: در سالن اصلی شبستان، مدیریت مصلی تهران هر ساله اقدام به برگزاری مراسم شب های قدر کرده است و امسال نیز نظیر سال های گذشته پذیرای مومنان است.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ماه ادامه دارد.