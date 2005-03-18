  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۳۰

در آستانه سفر حضرت آيت الله خامنه اي به مشهد مقدس صادر شد

پيام استاندار خراسان رضوي به مناسبت سفر مقام معظم رهبري

استاندار خراسان رضوي در آستانه سفر مقام معظم رهبري به مشهد مقدس با صدور اطلاعيه اي ضمن خير مقدم ، خواستار حضور گسترده زائران و مجاوران در مراسم سخنراني معظم له شد.

به گزارش خبر گزاري "مهر" از مشهد متن اين اطلاعيه به اين شرح است: حلول سال نو را پيشاپيش به مردم شريف خراسان رضوي و زائران حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا(ع) تبريك و تهنيت عرض مي نمايم. اميدوارم فصل زيباي بهار كه به روزهاي سرنوشت ساز انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري منتهي مي گردد به صحنه اي از وحدت ،همدلي و هوشياري ملت سرافراز ايران تبديل گردد.

درلحظات فرح بخش تحويل سال نو كه رايحه زيارت ،دل ارادتمندان بارگاه كبريايي هشتمين ستاره سپهر ولايت و امامت را معطر مي نمايد،امسال نيز مشهد مقدس افتخار ميزباني رهبر معظم انقلاب اسلامي را دارا ست. فرصت مغتنم ديدار با رهبر فرزانه انقلاب و بهره گيري از رهنمودهاي معظم له براي مردم ، معنويت و بركت اين لحظات بياد ماندني را مظاعف مي نمايد.

ضمن عرض خيرمقدم قبلي ،به استحضار زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي ثامن الحجج(ع) مي رساند حضرت آيت الله خامنه اي ساعت 10 صبح روز دوشنبه اول فروردين ماه در جمع مردم متدين و انقلابي سخنراني خواهند فرمود. اميدوارم در شرايطي كه جمهوري اسلامي در صحنه داخلي در انتظار حضور حداكثري مردم و تحقق حماسه اي ديگر در عرصه تعيين سرنوشت خويش بسر مي برد و تحولات منطقه اي و بين المللي نقش تعيين كننده تري در تامين منافع ملي ميهن اسلامي ايفا مي نمايد، جلوه هاي عارفانه اين ديدار و فرمايشات راهبردي معظم له همانند سالهاي گذشته دورنماي مسرت بخش و اميدآفريني را براي نظام جمهوري اسلامي و ملت سرافراز ايران به ارمغان بياورد.

ان شاءالله -  سيد حسن رسولي استاندار خراسان رضوي

کد مطلب 166833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها