پيام استاندار خراسان رضوي به مناسبت سفر مقام معظم رهبري

به گزارش خبر گزاري "مهر" از مشهد متن اين اطلاعيه به اين شرح است: حلول سال نو را پيشاپيش به مردم شريف خراسان رضوي و زائران حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا(ع) تبريك و تهنيت عرض مي نمايم. اميدوارم فصل زيباي بهار كه به روزهاي سرنوشت ساز انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري منتهي مي گردد به صحنه اي از وحدت ،همدلي و هوشياري ملت سرافراز ايران تبديل گردد.

درلحظات فرح بخش تحويل سال نو كه رايحه زيارت ،دل ارادتمندان بارگاه كبريايي هشتمين ستاره سپهر ولايت و امامت را معطر مي نمايد،امسال نيز مشهد مقدس افتخار ميزباني رهبر معظم انقلاب اسلامي را دارا ست. فرصت مغتنم ديدار با رهبر فرزانه انقلاب و بهره گيري از رهنمودهاي معظم له براي مردم ، معنويت و بركت اين لحظات بياد ماندني را مظاعف مي نمايد.

ضمن عرض خيرمقدم قبلي ،به استحضار زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي ثامن الحجج(ع) مي رساند حضرت آيت الله خامنه اي ساعت 10 صبح روز دوشنبه اول فروردين ماه در جمع مردم متدين و انقلابي سخنراني خواهند فرمود. اميدوارم در شرايطي كه جمهوري اسلامي در صحنه داخلي در انتظار حضور حداكثري مردم و تحقق حماسه اي ديگر در عرصه تعيين سرنوشت خويش بسر مي برد و تحولات منطقه اي و بين المللي نقش تعيين كننده تري در تامين منافع ملي ميهن اسلامي ايفا مي نمايد، جلوه هاي عارفانه اين ديدار و فرمايشات راهبردي معظم له همانند سالهاي گذشته دورنماي مسرت بخش و اميدآفريني را براي نظام جمهوري اسلامي و ملت سرافراز ايران به ارمغان بياورد.

ان شاءالله - سيد حسن رسولي استاندار خراسان رضوي