به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای قرآنی شهرستان ریگان عصر سه شنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، امام جمعه ریگان، رئیس شورای قرآنی شهرستان و جمعی از اعضای شورای قرآنی برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت فعالیتهای قرآنی شهرستان ریگان، برنامههای اجرا شده و ظرفیتهای موجود در حوزه قرآن کریم ارائه و راهکارهای تقویت و توسعه این فعالیتها مورد بررسی قرار گرفت.
امام جمعه ریگان و رئیس شورای قرآنی شهرستان، با اشاره به اهمیت جایگاه قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی مردم، بر ضرورت توجه جدی به برنامههای قرآنی در شهرستان تأکید کرد.
حجتالاسلام عباسزاده، اظهار داشت: قرآن کریم محور هدایت و تربیت جامعه است و باید تلاش شود برنامههای قرآنی از حالت مقطعی خارج شده و به صورت مستمر و هدفمند در سطح شهرستان دنبال شود.
امام جمعه ریگان همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، روحانیون، فعالان فرهنگی، مؤسسات و مجموعههای مردمی برای گسترش فعالیتهای قرآنی تأکید کرد و افزود: با مشارکت مردم و فعالان این حوزه میتوان زمینه حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در برنامههای قرآنی را فراهم کرد.
وی توجه به نسل جوان و نوجوان را از اولویتهای مهم فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: آشنایی نسل جدید با مفاهیم قرآن و ایجاد انس با کلام الهی میتواند نقش مهمی در تقویت فرهنگ دینی و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
استفاده از ظرفیت های مردمی
در ادامه این نشست، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه قرآنی در استان کرمان اظهار داشت: علاقهمندی مردم استان به قرآن کریم یک ظرفیت ارزشمند و مهم برای توسعه فعالیتهای قرآنی است.
حجتالاسلام سعید شهابی، افزود: باید از این ظرفیت مردمی به شکل مناسب استفاده شود و با برنامهریزی دقیق، زمینه توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی در سراسر استان و شهرستانها فراهم شود.
وی بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای فرهنگی و مجموعههای مردمی در حوزه قرآن تأکید کرد و گفت: هرچه همکاری و هماهنگی میان مجموعههای فعال در این حوزه بیشتر باشد، میتوان برنامههای مؤثرتر و گستردهتری برای ترویج فرهنگ قرآنی اجرا کرد.
حجتالاسلام شهابی، همچنین بر توجه به ظرفیت شهرستانها و شناسایی استعدادهای قرآنی تأکید کرد و افزود: باید زمینه حمایت از فعالان قرآنی و استعدادهای این حوزه فراهم شود تا بتوان شاهد رشد و شکوفایی بیشتر فعالیتهای قرآنی در مناطق مختلف استان بود.
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