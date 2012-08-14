طرح هجرت از بهترین جلوه های مهارت آموزی دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود بهرامی دوشنبه شب در جمع مدیران آموزش و پرورش شهرستان البرز که در محل سپاه این شهرستان برگزار شد ضمن قدردانی از همکاری بی دریغ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان البرز در اجرای طرح هجرت و بسیج سازندگی دانش آموزان اظهارداشت: طرح هجرت زمینه تقویت و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانش آموزان را فراهم می کند.

وی افزود: سپاه ناحیه شهرستان البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان در تابستان سال جاری برنامه های متنوع علمی و آموزشی، تربیتی، عقیدتی برای دانش آموزان این شهرستان بنام طرح هجرت 3 برگزار کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه البرز بیان کرد: طرح هجرت زمینه ساز ایجاد نشاط روحیه و افزایش مسئولیت پذیری در جوانان و نوجوانان که آینده سازان ایران اسلامی هستند است.

وی یادآورشد: امروز رسالت جوانان در سنگر دفاع از ارزش های والای اسلامی رسالتی حساس، سنگین، همدلی و همیاری در آینده سازان این مرز و بوم موجب اقتدار ایران در عرصه های بین المللی خواهد شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به عملکرد دانش‌ آموزان در طرح هجرت سه شهرستان البرز عنوان کرد: 12 هزار متر مربع در زیبا سازی کلاسها و دیوارهای محوطه مدارس توسط هفت هزار نفر روز دانش آموز انجام شده است.

وی افزود: از فعالیت های دیگر این طرح بهسازی و تعمیر 400 میز و نیمکت کلاس و دو هزار متر مربع رنگ آمیزی و نقاشی توسط دانش آموزان زیرنظر مربی است که در تابستان سال جاری در قالب طرح هجرت سه صورت گرفته است.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی مبنی بر استفاده از جوانان برای سازندگی کشور در اوقات فراغت گفت: همکاری و همیاری جوانان و نوجوانان دانش آموز باعث می شود آنها به مشقت و سختی کارها در جهت تعمیر و بهسازی مدارس پی ببرند و باعث شود در دوره تحصیل در نگهداری آن کوشا باشند و همچنین این پیام را انتقال دهند.

سرهنگ بهرامی تصریح کرد: حضور جهاد گونه دانش آموزان در این هوای گرم نشان دهنده وجود باورهای عمیق دینی و اسلامی در جوهره وجود آنان است.

وی اظهارداشت: این نشان دهنده اعتقاد قوی دانش آموزان این شهرستان است که در اوقات فراغت در راستای محرومیت زدایی کشور و توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور فعالیت می کنند.

فرمانده سپاه ناحیه البرزبا اشاره به فعالیت های تربیتی و فرهنگی در کنار فعالیت های بسیج سازندگی گفت: شرکت در حلقه های صالحین و نماز جماعت و کلاس های تربیتی، علمی و سیاسی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از دیگر برنامه های طرح هجرت است.

وی بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی و همچنین بازدید از کارخانجات صنعتی را از دیگر فعالیت های این طرح برشمرد.

سرهنگ بهرامی در پایان یادآورشد: هم اکنون 24 پایگاه بسیج در شهرستان البرز فعالیت های فرهنگی، آموزشی، قرآنی، خط، نقاشی، احکام، و برنامه های ورزشی را به علاقه مندان ارائه می کنند.