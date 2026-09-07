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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۰

روسیه: زلنسکی از بن لادن هم بدتر است

روسیه: زلنسکی از بن لادن هم بدتر است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه زلنسکی را بدتر از بن لادن خواند و نظام حاکم بر اوکراین را عامل گسترش تروریسم در جهان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ماریا زاخارووا سخنگوی وزرات خارجه روسیه تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نظام حاکم بر این کشور را به الگوی صدور تروریسم تبدیل کرده و از لحاظ تهدید کردن امنیت بین المللی از اسامه بن لادن نیز عبور کرده است.

وی اضافه کرد: نظام کی یف تهدید واقعی برای همه جهان به شمار می رود. پیشتر نیز آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای عضو ناتو بن لادن را تهدیدی برای صلح جهانی می دانستند.

زاخارووا بیان کرد: حملات صورت گرفته علیه خطوط انتقال انرژی و نفت کش های قزاقستانی تهدید امنیت جهانی به شمار می رود. تلاش اوکراین برای ضربه زدن به منافع روسیه باعث می شود منافع کشورهای غربی نیز که هم پیمان اوکراین هستند لطمه ببیند.

کد مطلب 6939612

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