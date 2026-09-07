فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی، در گفتوگو با خبرنگار مهربا اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای حضور صنایعدستی ایران در بازارهای بینالمللی گفت: تلاش میکنیم در نمایشگاههای بینالمللی کشورهای هدف حضور پیدا کنیم و زمینه بازاریابی محصولات هنرمندان ایرانی را فراهم کنیم.
وی افزود: حدود ۴۰ هفته است که هنرمندان استان ایلام به صورت هفتگی و در روزهای جمعه به استانهای نزدیک سفر میکنند و محصولات خود را عرضه و به فروش میرسانند و در همان روز به استان بازمیگردند.
مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی ادامه داد: تلاش میکنیم در ۶ ماهه نخست سال، با توجه به شرایط موجود، در استانهای مرزی و کشورهای دارای مرز زمینی مشترک از جمله ترکیه و پاکستان، شرایط حضور شرکتها و حتی تولیدکنندگان صنایعدستی را برای بازاریابی بینالمللی فراهم کنیم.
اوجانی گفت: در نیمه دوم سال، در صورت فراهم شدن شرایط مطلوبتر از نظر پرواز، ارز و امکان ارسال کالا، تمرکز خود را بیشتر بر کشورهای هدف صادراتی خواهیم گذاشت.
وی یکی دیگر از برنامههای این حوزه را اعزام هیئتهای تجاری عنوان کرد و افزود: با کمک اتاقهای بازرگانی استانها، ادارات کل استانی در حال برگزاری جلسات با رؤسای اتاقهای بازرگانی هستند تا در سال جاری زمینه اعزام هیئتهای تجاری برای بازاریابی صنایعدستی فراهم شود.
تحریمها حضور صنایعدستی ایران در پلتفرمهای جهانی را دشوار کرده است
اوجانی در پاسخ به پرسشی درباره سهم صنایعدستی ایران از بازارهای جهانی اظهار کرد: برای حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی به زیرساخت و ساختار مناسب نیاز داریم. با توجه به شرایط تحریمی، حضور مستقیم با هویت ایرانی در پلتفرمهای بینالمللی مانند آمازون با دشواریهایی همراه است.
وی افزود: در کنار این موضوع، به دنبال استفاده از ظرفیت شرکتهای ایرانی و بخش خصوصی هستیم. اخیراً جلسهای با شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار کردهایم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این شورا برای توسعه بازار صنایعدستی در خارج از کشور استفاده کنیم.
مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی ادامه داد: شرکتهایی که در کشورهای هدف فعالیت دارند میتوانند به عنوان بازوی صنایعدستی ایران در بازارهای بینالمللی عمل کنند و با اتصال تولیدکنندگان ایرانی به این شرکتها، زمینه حضور محصولات صنایعدستی در بازارهای جهانی و ارتباط با شرکتهای مطرح فراهم شود.
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