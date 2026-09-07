احیای پروازهای نجات؛ بالگرد اورژانس به ایلام بازگشت

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن و وجود مناطق صعبالعبور، همواره برای انتقال سریع بیماران و مصدومان با چالش مواجه بوده، اظهار داشت: بازگشت این بالگرد، تحولی بزرگ در نظام امداد رسانی استان ایجاد میکند و دسترسی به خدمات درمانی را برای ساکنان مناطق دورافتاده هموارتر میسازد.
وی با بیان اینکه این پرنده نجات با پیگیری مسئولان استانی و حمایت سازمان اورژانس کشور، دوباره به ناوگان امدادی استان پیوسته، تصریح کرد: مراحل نهایی آمادهسازی آن در حال انجام است و به زودی مأموریتهای پروازی خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس اورژانس ایلام با اشاره به نقش حیاتی این بالگرد در نجات جان بیماران بدحال، مصدومان سوانح رانندگی، مادران باردار و افراد نیازمند به خدمات فوری درمانی، خاطرنشان کرد: در شرایط اورژانسی، هر دقیقه تأخیر میتواند به قیمت از دست رفتن یک جان تمام شود و این بالگرد با کاهش زمان انتقال، شانس بقا و بهبودی بیماران را افزایش میدهد.
شعبانی در پایان با تأکید بر اینکه این ظرفیت امدادی، به کاهش فشار بر مسیرهای زمینی و افزایش کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم کمک میکند، گفت: امیدواریم با راهاندازی مجدد این بالگرد، شاهد کاهش تلفات جانی در حوادث و بیماریهای اورژانسی در سطح استان باشیم.
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