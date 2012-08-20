سیدعبدالمجید رکنی تهیهکننده برنامه "سمت خدا" درباره تفاوتهای این برنامه با دیگر آثار معارفی صداوسیما به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه این برنامه ویژگی خاصی ندارد اما شاید نحوه اجرای آن است که از دیگر برنامهها متمایزش میکند. ما سعی کردیم در اجرا به مخاطب احترام بگذاریم و نکته مهم اینکه با کارشناسان و موضوعات تصادفی برخورد نمیکنیم. از همینرو است که برای هر روز یک کارشناس مشخص قرار دادهایم.
وی افزود: حسن این موضوع آن است که به مخاطب قدرت انتخاب میدهیم و او میتواند هر روزی که محتوای برنامه را دوست دارد، آن را تماشا کند. از طرفی این رویه برای کارشناسان نیز بهتر است و آنها در روز مشخص حضورشان در برنامه با توجه به تفکیک موضوعات با مطالعه مرتبط به "سمت خدا" میآیند.
تهیهکننده "سمت خدا" درباره نحوه تأمین موضوعات برنامه، اظهار کرد: توافقی که بین ما و کارشناسان وجود دارد این است که همواره ارتباط همیشگی با مخاطبان داشته و موضوعات را از نیازهای آنها استخراج کنیم. در واقع اینطور نیست که ما پذیرای پیشنهادات آنها باشیم. بلکه از روی فراوانی موضوعات در پیامها، تلفنها و ایمیلها که به دقت برسی میشوند، به سوالها و موضوعات جدیدی میرسیم.
وی درباره اهمیت مسائل اجتماعی و پرداخت به دین از این ابعاد توضیح داد: ما تابع اتفاقات روز هستیم اما به هیچ وجه تابع مناسبتها نیستیم. مثلا زمان شهادت برخی از ائمه، ممکن است تمام کار ما به آن امام بزرگوار اختصاص پیدا نکند اما برنامه اندکی رنگ این موضوع را به خود میگیرد. با این حال محتوا تغییر اساسی نمیکند.
رکنی ادامه داد: برای مثال عنوان برنامه روزهای چهارشنبه ما "وعدههای الهی به صابران" است و اخیرا که این روز با مناسبت ضربت خوردن امام علی(ع) یکی شده بود، ما باز هم به موضوع صبر پرداختیم. منتها این بار در سیره حضرت امیرالمؤنین (ع).
این برنامه ساز با تأکید بر این نکته که "سمت خدا" الگوی زندگی دینی را ارائه میکند و قطعا نمیتواند متاثر از مسائل اجتماعی نباشد، تصریح کرد: برای مثال ما در برنامه از گرانی صحبت میکنیم. یا زمانی که سریال "پنج کیلومتر تا بهشت" مسائلی پیرامون موضوع مرگ مطرح کرد که مورد توجه مخاطبان واقع شده بود، به این موضوع پرداختیم.
وی درباره اجرای این برنامه یادآور شد: از ابتدای برنامه نجم الدین شریعتی اجرا را برعهده داشت. با این حال زمانی که بانوان کارشناس در برنامه حاضر بودند، خانم معصومزاده با آنها گفتگو میکرد. اصولا ما در بخش محتوایی و پرداخت به موضوعات، دکوپاژ شده رفتار میکنیم. هیچ چیز در برنامه ما فیالبداهه نیست و با توجه به اینکه درباره موضوعات همفکری کردهایم از بداههگویی دور میشویم.
رکنی در پاسخ به اینکه پس اقتضائات برنامه زنده و تفاوت "سمت خدا" با یک برنامه تولیدی چه میشود، اظهار کرد: ما در صددیم از زمانی که در اختیارمان قرار دارد برای تبلیغ دینی استفاده کنیم. از پیش نیز کلیات را معین میکنیم نه ادبیات. به این معنا که ادبیات سوال را با کارشناس در میان نمیگذاریم اما موضوع آن را میگوییم تا حس و انگیزه بیشتری ایجاد شود.
تهیهکننده "سمت خدا" با بیان اینکه برنامه را با توجه به پیامهای مخاطبان اندازهگیری میکنند، در پایان سخنان خود گفت: اگر تصور کنیم بخشی از برنامه تکرار را تداعی میکند، با توجه به پیامهای مخاطبان رویهمان را تغییر میدهیم. به زودی نیز بحثی در زیر شاخه مهدویت خواهیم داشت. البته این بحث کاملا به زندگی دینی مربوط میشود و ربطی به نشانه شناسی یا بررسی آثار آخرالزمانی ندارد. بلکه به زندگی دینی میپردازد.
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