استان البرز هیچ مشکلی در اجرای پایه ششم تحصیلی ندارد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان آمادگی استان البرز برای پیاده سازی نظام آموزشی جدید، گفت: اقدامات لام برای اجرای دقیق و مناسب نظام آموزشی جدید صورت گرفته و پایه ششم ابتدایی از سال تحصیلی جدید در مدارس استان به اجرا در خواهد آمد.

وی تعداد دانش آموزان پایه ششم را بیش از 34 هزار دانش آموز برشمرد و گفت: در دوره ابتدایی همه چیز برای اجرای پایه ششم آماده است و استان البرز هیچ مشکلی در اجرای این پایه ندارد.



حلیمی افزود: در کل استان 55 کلاس برای پایه ششم نیاز به احداث است که با تعامل با اداره کل نوسازی مدارس این امر نیز محقق خواهد شد و مابقی کلاس ها از ظرفیت های موجود مدارس استفاده شده است.



هزار و 51 کلاس ویژه پایه ششم در البرز



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در کشور دانش آموزان از پایه پنجم به ششم خواهند رفت، یادآور شد: تعداد کلاس های پایه ششم در استان البرز هزار و 51 کلاس درس است.

حلیمی گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان قانون اساسی آموزش و پرورش بوده و تحولی را در نظام آموزشی کشور ایجاد خواهد کرد.