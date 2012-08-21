اجرای 10 پروژه آبرسانی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، حاج محمد شهرکی خیر گنبدی جایزه خود شامل 250 میلیون ریال وجه نقد را برای کمک به بخش بهداشت و درمان و بیمارستان منطقه اهدا کرد.

این خیر که در قرعه کشی بانک ملی برنده شده بود، بخشی از جایزه نقدی خود را علاوه بر موارد فوق برای کمک به یک بیمار بستری در منزل که نیاز به تخت، دستگاه اکسیژن و ... داشت تخصیص داد.

وی پیش از این نیز 12 تن برنج، تهیه سبد کالا برای نیازمندان برای ماه مبارک رمضان، کمک ماهانه 30 میلیون ریال برای درمان بیماران خاص اهدا کرده است.

اجرایی شدن 10 پروژه آبرسانی در گرگان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی 10پروژه آبرسانی گفت: در هفته دولت سال جاری اهالی هفت روستای استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.



علیرضا خواستارر اظهار داشت: با تلاش کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان و با انجام عملیات اجرایی در روستاهای استان از محل این پروژه ها تعداد 3هزار و574 خانوار از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی اعتبار هزینه شده در امر آبرسانی به این هفت روستا را 7500 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با افتتاح طرح های فوق تعداد 12هزار و870 نفر جمعیت روستایی از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان گلستان اضافه کرد: عملیات اجرایی پروژه های فوق متعلق به مجتمع آبرسانی روستایی شیرآباد، شهیدرجایی، کتول، شهدا، محمدآباد و قورچای است.

معافیت امکان دینی از پرداخت حق بهای گاز



رمضانعلی سنگدوینی مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: در راستای عنایت نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسائل دینی و تقویت امورات معنوی و فرهنگی، امسال اماکن دینی از پرداخت هزینه مصرفی و حق انشعاب گاز معاف است.

وی افزود: با عنایت به بند 88 ماده واحده قانون بودجه سال 91 کشور، در سال جاری هزینه مصرفی و همچنین حق انشعاب گاز مساجد ، حسینیه ها ، دار القرآن ها ، اماکن دینی و اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان بوده و می توانند از این خدمات استفاده نمایند .



سنگدوینی تصریح کرد: این اقدام شایسته نشات گرفته از توجه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسائل دینی ومذهبی در راستای تقویت امورات معنوی و اشاعه و ترویج فرهنگ دینی اتخاذ شده است



وی در ادامه اظهار داشت:درهمین رابطه با هدف محرومیت زدائی و حمایت از قشر ضعیف وکم درآمد جامعه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز بر اساس بند 79 ماده واحده قانون بودجه مشمول طرح معافیت از حق انشعاب گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی می شوند .