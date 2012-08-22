به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خواجه نصیری با اشاره به گذشت یک هفته از ورود ابزار جدید مالی به بازار سرمایه، اظهار داشت: پیش از ورود این ابزار جدید مالی به بازار سرمایه، سهامداران عمده در زمان افت قیمت سهامشان ناچار به خرید سهام و افزایش درصد سهامشان در بازار می‌شدند.

وی افزود: این در حالی است که با ورود این ابزار جدید مالی به بازار سرمایه دیگر سهامداران عمده برای حمایت از سهم نیازی به افزایش درصد سهامداری خود ندارند، بلکه با انتشار این اوراق می‌توانند ریسک سرمایه گذاری را پوشش داده و در عین حال هم از سهامشان حمایت کنند.



خواجه نصیری در ادامه با اشاره به آمار فروش اوراق اختیار فروش تبعی، بیان داشت: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران به سمت اوراق اختیار فروش تبعی حرکت کرده‌اند، به‌ طوری‌که تقاضا برای این اوراق بر عرضه آن پیشی گرفته است.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به اینکه انتشار هر خبری از عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: هر کدام از سهامداران عمده که خبر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را اعلام می‌کنند، جو مثبتی برای سهامشان در بازار به وجود می آید چراکه انتشار این اوراق به معنی اعتقاد سهامداران عمده بر پتانسیل سهام در بازار است.

وی با بیان اینکه این ابزار جدید به رفع نگرانی‌ها در تالار شیشه‌ای کمک کرده است، گفت: سهامداران عمده‌ای که از آینده سهامشان در بازار اطمینان دارند، نسبت به انتشار این اوراق اقدام می‌کنند.

این مقام مسئول در سازمان بورس با تاکید بر اینکه ورود اوراق اختیار تبعی به بازار سرمایه راهی برای حمایت تکنیکی از بورس محسوب می شود، خاطرنشان کرد: با این روش حمایتی از بازار سرمایه، سهامداران عمده بدون اینکه هزینه زیادی انجام دهند از سهامشان حمایت می‌کنند.

خواجه ‌نصیری با تاکید بر اینکه اوراق اختیار فروش تبعی ابزاری برای حمایت از سهام محسوب می شود، افزود: سهامدارانی که این اوراق را خریداری می‌کنند نسبت به تثبیت قیمت سهامشان در بازار سرمایه مطمئن می‌شوند؛ اتفاقی که در مورد سهام پتروشیمی کرمانشاه روی داد و باعث شد قیمت سهام این شرکت در بازار سرمایه تثبیت شد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران از پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه با ورود این ابزار جدید مالی مطمئن می‌شوند، ابراز داشت: آنچه بازار سرمایه به آن نیاز داست، افزایش اطمینان سهامداران بود و آنچه سهامداران به آن نیاز داشتند ابزاری برای پوشش ریسک بود که با ورود این ابزار جدید مالی این دو نیاز بازار برطرف شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به اینکه امکان معامله این اوراق در بازار سرمایه وجود ندارد، گفت: در دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی معامله دوباره اوراق در تالار شیشه‌ای دیده نشده است.