بیمه سهام؛ سپر حمایتی برای سهامداران و کلید بازگشت اعتماد به بورس

به گزارش خبرنگار مهر در شرایطی که بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر دورههای پرفرازونشیب و نوسانات جدی را تجربه کرده است، بحث ابزارهای نو برای کنترل ریسک و حمایت از سرمایهگذاران بیش از پیش اهمیت یافته است. یکی از این ابزارها که در گفتوگوهای کارشناسی جایگاه ویژهای دارد، بیمه سهام است؛ ابزاری که بسیاری آن را حلقه مفقوده امنیت سرمایهگذاری در بورس میدانند.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه بیمه سهام را «سپر حمایتی مطمئن» برای سهامداران خرد و حتی سرمایهگذاران نهادی معرفی میکند. بهگفته او، این ابزار بهویژه در دورههای پرنوسان یا بحرانهای اقتصادی میتواند ریسکهای سیستماتیک را تا حد زیادی مهار کند و از «شوکهای مقطعی» بکاهد.
آقا بزرگی معتقد است: وقتی سرمایهگذار بداند که در صورت افت غیرمنتظره قیمتها، بخشی از زیانش جبران خواهد شد، احساس امنیت روانی پیدا میکند. این احساس، عامل مهمی در تصمیم به ماندگاری و حتی افزایش سرمایه در بورس است.
تجربه جهانی و درسهایی برای ایران
به گفته این کارشناس، نمونههای مشابه بیمه سهام در بازارهای پیشرفته دنیا سبب شدهاند رکودهای طولانی از بازار حذف شود و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت تقویت گردد. او توضیح میدهد که این ابزار با کاهش رفتارهای هیجانی سهامداران، میتواند ثبات نسبی به بازار تزریق کند.
آقا بزرگی خاطرنشان میکند: در بسیاری از کشورها، این سیاست باعث شده سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی جدید با اطمینان وارد بازار شوند و منابع مالی تازهای به سمت اقتصاد روانه شود. در نتیجه، بازار سرمایه بهجای قمار روزانه، به میدان برنامهریزی بلندمدت تبدیل شده است.
بیمه سهام در شرایط بحران؛ پیامی برای سرمایهگذاران محافظهکار
از نگاه اساتید اقتصاد مالی، فعالشدن بیمه سهام در بحرانهای سیاسی یا اقتصادی فقط یک تصمیم تکنیکی نیست، بلکه پیامی اطمینانبخش به سرمایهگذاران است که «بازار به دنبال بقای بلندمدت آنهاست». این پیام میتواند حتی سرمایهگذاران محافظهکار – که معمولاً کمتر وارد بورس میشوند – را به سمت این بازار بکشاند.
لزوم منابع مالی و مقررات دقیق
با وجود همه مزایا، کارشناسان بر یک نکته کلیدی نیز تأکید میکنند: که بدون پشتوانه مالی کافی و مقررات دقیق، بیمه سهام میتواند به پاشنه آشیل خودش تبدیل شود.» به زعم او، صندوق پشتیبانی بیمه سهام باید بهگونهای طراحی شود که در صورت بروز ضرردهی گسترده، دچار بحران مالی نشود
جمعبندی؛ مسیر اعتماد و سرمایهگذاری پایدار
حاصل این دیدگاه کارشناسی روشن است: بیمه سهام، اگر با طراحی هوشمندانه و اجرای منظم همراه شود، میتواند ضامن امنیت سرمایهها، محرک جذب سرمایههای تازه و پل بازگشت اعتماد به بورس باشد. در کشوری که بازار سرمایهاش نیازمند ثبات و افق بلندمدت است، چنین ابزاری نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای رشد پایدار به شمار میآید.
