اختصاص 70 میلیارد ریال برای طرح ساخت یادمان شهید باکری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هفتگی بررسی وضعیت اجرایی پروژه یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید استان اظهار داشت: اعتبار اولیه برای این طرح نزدیک به 150 میلیارد ریال برآورد شده که در مرحله نخست 70 میلیارد ریال تخصیص می یابد.

وی با بیان اینکه عملیات خاکبرداری، محوطه سازی، طراحی معابر و احداث سازه های این پروژه اجرا می شود، افزود: کارهای اجرایی طرح یادمان شهید باکری با نظارت مستقیم و مستمر مدیریت کلان استان انجام می شود.

محمودی بر افزایش بهره وری و کاربری فضاهای جانبی مجتمع فرهنگی یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید استان تاکید کرد.

جلسه بررسی روند اجرای یادمان شهید باکری با حضور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مجری طرح در محل باغ رضوان ارومیه برگزار شد.

پروژه ساخت یادمان شهید باکری با زیربنای 12 هزار مترمربع در زمینی به مساحت 20 هکتار اجرا می شود و دارای امکانات جانبی مانند تالار همایش بین المللی با ظرفیت 900 نفر، کارگاه های تخصصی، سالن VIP ، نگارخانه، سه پارکینگ مجزا، سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 300 نفر، مرکز تحقیقات و کتابخانه و تالار پذیرایی است.

یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید استان در محل باغ رضوان ارومیه احداث می شود که ساخت این یادمان فرصتی برای نکوداشت شهید مهدی باکری و 12 هزار شهید سرافراز استان را فراهم کرده و سمبل مقاومت و ایثارگریهای مردم آذربایجان غربی است.

این یادمان دارای قابلیت رویت از تمام نقاط شهر بوده وساختمانها، تاسیسات و امکانات جانبی شامل فرهنگسرا، مسجد، سالنهای سخنرانی، پارک و دریاچه آبی در کنار آن احداث می شود.

سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری در سال ۱۳۳۳ در میاندوآب و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد، در ایام جوانی با دوستانش نقش مهمی در بر پایی تظاهرات شهر تبریز در پانزدهم خرداد ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ داشت، این شهید بزرگوار پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه شد و در رشته مهندسی مکانیک کسب علم کرد.