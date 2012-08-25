بدمینتون بازان قم در پیکارهای قهرمانی کشور معرفی شدند

علی پنجه‌باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به تمهیدات بسیار خوبی که از مدت ها قبل در هیئت اندیشیده شده است، انشاءالله از صبح فردا میزبان رقابت‌های بدمینتون قهرمانی کشور خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم از تیم‌ها و نفرات شرکت‌کننده پذیرای خوب و قابل قبولی داشته باشیم.



رقابت بیش از 200 بدمینتون باز در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی قم



وی با اشاره به حضور برترین های کشور در این رقابت ها، اضافه کرد: رقابت‌های پسران بدمینتون کشور در رده سنی خردسالان و به مدت دو روز به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



رئیس هیئت بدمینتون قم ابراز داشت: پیش‌بینی ما این است که در این دوره از رقابت‌های بدمینتون قهرمانی پسران خردسال کشور بیش از 200 بدمینتون باز در شهر مقدس قم حضور یافته و شاهد برگزاری مسابقاتی جذاب و تماشایی در حضور علاقمندان به بدمینتون باشیم.



وی یادآور شد: برنامه‌ریزی برگزاری این دوره از رقابت‌ها به شکلی است که تا شنبه شب تیم‌ها و نفرات شرکت‌کننده وارد شهر مقدس قم شده و قرعه‌کشی رقابت‌ها نیز بلافاصله در حضور مسئولان برگزاری مسابقات در قم برگزار شود.



پنجه باشی با اشاره به اهمیت این دوره از رقابت‌ها که در مدت چهار روز در شهر مقدس قم برگزار می‌شود، تصریح کرد: مسابقات رده های سنی پایه بدمینتون در طول سال در تمام رده ها به انجام می‌رسد و برترین‌های آن آینده سازان بدمینتون کشور و پشتوانه تیم های ملی هستند.



وی افزود: حساسیت پیکارهای بدمینتون خردسالان پسر قهرمانی کشور به سبب این است که نفرات خوبی از استان های مختلف در این دوره از رقابت ها حضور دارند و از قم نیز بهترین ها از دل رقابت های انتخابی گزینش شده اند.



شناخت برترین های بدمینتون قم از مسابقات انتخابی استان



رئیس هیئت بدمینتون قم با اشاره به ترکیب تیم اعزامی قم در رقابت‌‌های بدمینتون پسران خردسال قهرمانی کشور در سالن شهید حیدریان قم، تصریح کرد: در این تیم شش بدمینتون باز در دو بخش انفرادی و دوبل با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.



وی یادآور شد: در ترکیب تیم هیئت بدمینتون استان قم در این دوره از پیکارها را محمدباقر ترابی انفرادی، مهدی خلج انفرادی، محمدرضا نظری،‌ ابوالفضل یل انفرادی و مجتبی زارع از چهره های خوش آتیه بدمینتون قم تشکیل می‌دهند.



پنجه باشی همچنین به کادر فنی تیم اعزامی هیئت بدمینتون استان قم در پیکارهای رنکینگ قهرمانی کشور اشاره کرد و ابراز داشت: این تیم را محمدرضا مطیع یکی از چهره‌های مطرح بدمینتون استان‌ها در سال‌های اخیر مربیگری خواهد کرد.



وی با اشاره به حضور چهره‌های آماده در ترکیب تیم قم، تاکید کرد: اعضای تیم قم زیر نظر مربیان خود در ماه‌های اخیر تمرینات بسیار خوبی را سپری کرده‌اند و می‌توانیم موفقیت های خوبی در رقابت‌های این دوره قهرمانی کشور را کسب کنیم.

