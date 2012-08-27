ایران نقش محوری در اتحاد اعضای جنبش عدم تعهد دارد

محمد ستوده آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جنبش عدم تعهد به عنوان یکی از سازمان های بین المللی جهانی است که در مقطع پس از جنگ سرد با ظرفیت های و پتانسیل ای بسیار زیاد خود می تواند نقش موثری در معادلات جهانی و منطقه ای داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به این موضوعات می تواند بیش از گذشته در مسائل جهانی و منطقه ای تاثیرگذار باشد گفت: این موضوع برای ایران که در حال حاضر نه تنها میزبان شانزدهمین دوره اجلاس این سازمان است، بلکه ریاست دوره ای این نهاد بین المللی را برای سه سال بر عهده دارد بسیار با اهمیت است.



ستوده آرانی ادامه داد: سازمان عدم تعهد در شانزدهمین اجلاسیه خود می تواند بر ایفاگری مستقل خود در عرصه بین المللی مهر صحت بگذارد، تاریخچه تشکیل این سازمان نشان می دهد که پس از جنگ سرد و این سازمان به تعهدات خود عمل کرده است اما به دلیل شبکه های قدرت جهانی در برخی مسائل بین المللی و منطقه ای و همچنین به منظور اتخاذ راهبردهای مشترک با برخی کشورها، نتوانسته است نقش مطلوبی ایفا کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ضمن اشاره به اینکه ایران به دلیل ریاست دوره ای و میزبانی این سازمان می تواند برای نزدیک کردن سازمان به ماهیت اصلی خود گام های موثری بردارد، گفت: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند دیپلماسی منطقه ای و جهانی در این سازمان هستیم و می توان از راهبرد اتحاد و ائتلاف با این جنبش نقش بیشتری در معادلات بین المللی ایفا کرد.



وی با بیان اینکه ایران می تواند با افزایش انواع رایزنی ها نقش مهمی در اتحاد هرچه بیشتر اعضای جنبش عدم تعهد داشته باشد، تصریح کرد: جنبش عدم تعهد در شرایطی که نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است، می تواند به عنوان یک بلوک قدرمند عرض اندام کند.



ستوده آرانی افزود: مسئله مهم برای جنبش عدم تعهد در سطح جهانی مبارزه با یک رابطه نابرابر در مبادلات مختلف بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه است، این رابطه نابرابر کاملا مشهود است و کشورهای عضو جنبش بارها بر آن تاکید کرده اند.



وی اظهار داشت: مسئله مهم دیگر مبارزه با تروریسم است، قدرت های بزرگ درصدد توسعه تروریسم دولتی هستند و همین موضوع لزوم ورود کشورهای غیر متعهد را به این افزایش می دهد، این کشورها باید تمام امکانات خود را برای مقابله با انواع تروریسم به کار بگیرند.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه شاهد تاکید کشورهای غربی بر یکسری معیار های ناعادلانه در زمینه حقوق بشر هستیم، گفت: شانزهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می طلبد تا اقدامات لازم برای رفع این معیارهای سلیقه ای برطرف شود، کشورهای غیر متعهد باید برنامه مشخصی داشته باشند و برای تحقق بخشیدن به حقوق بشر واقعی با یکدیگر همکاری داشته باشند.