تشدید آزار و شکنجه پزشک قهرمان غزه در زندان‌ صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دکتر حسام ابوصفیه، پزشک قهرمان غزه و رئیس بیمارستان کمال عدوان که از ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ در جریان حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به شمال غزه و به آتش کشیدن این بیمارستان به اسارت صهیونیست‌ها درآمد، در شرایط بسیار وخیمی در زندان‌های اشغالگران به سر می‌برد.

دکتر حسام ابوصفیه از طریق وکیل خود، آخرین وضعیتش در سلول انفرادی زندان دشمن صهیونیستی را شرح داده و گفت که وضعیت جسمانی بسیار وخیمی دارد.

این پزشک قهرمان غزه گفت که نگهبانان زندان دائماً او را مورد ضرب و شتم شدید با استفاده از دست‌ و پا و باتوم قرار می‌دهند.

وی همچنین اطلاع داد که صهیونیست‌ها با ایجاد سر و صدای عامدانه و استفاده از بلندگوها در طول شب، او را از خواب هم محروم می‌کنند و دائماً در معرض تهدید و هشدار قرار دارد.

دکتر ابوصفیه به وکیل خود گفت که صهیونیست‌ها او را تهدید کرده و به وی در مورد افشای آنچه که در زندان می‌گذرد، هشدار داده‌اند.

انجمن پزشکان حقوق بشر در بیانیه جدید خود در مورد وضعیت دکتر ابوصفیه اعلام کرد که این انجمن جراحات جدی وارد شده به دکتر ابوصفیه را مورد بررسی قرار داده که این جراحات شامل آسیب شدید به چشم چپ او و همچنین جراحات جدی در نواحی سر، سینه و نقاط حساس بدن وی در نتیجه حملات مداوم است.

این انجمن تاکید کرد که بارها برای انجام معاینه تخصصی و فرستادن پزشک متخصص و مستقل به زندان برای ملاقات با دکتر ابوصفیه درخواست مجوز کرده اما صهیونیست‌ها هر بار از صدور مجوز خودداری کرده‌اند.

این در حالی است که دکتر حسام ابوصفیه از بیماری‌های مزمن، از جمله مشکلات قلبی و فشار خون بالا رنج می‌برد و سلامت او در طول بازداشت رو به وخامت رفته است.