به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پیامی به مناسبت روز بهورز، با قدردانی از خدمات بهورزان و مراقبان سلامت، نقش آنان را در ارتقای شاخصهای سلامت جامعه و ارائه خدمات بهداشتی به مردم برجسته دانست. وی بهورزان را از پیشگامان خدمت در عرصه سلامت و طلایهداران ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دوردست و کمبرخوردار عنوان کرد و افزود: حضور مستمر، تلاش خالصانه و مسئولیتپذیری بهورزان، سهم مهمی در حفظ و ارتقای سلامت مردم دارد. بهورزان در خط مقدم پیشگیری از بیماریها هستند رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جایگاه بهورزان در نظام سلامت اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دستاوردهای حوزه بهداشت و پیشگیری، حاصل تلاشهای مستمر و دلسوزانه بهورزان و مراقبان سلامت است. ابرازه ادامه داد: بهورزان به دلیل حضور در میان مردم و ارتباط نزدیک با خانوادهها و ساکنان روستاها، نقش مؤثری در صیانت از سلامت جامعه بر عهده دارند و با صبوری، تعهد و احساس مسئولیت، خدمات بهداشتی را به مردم ارائه میکنند. وی در پایان با تقدیر از تلاشهای تمامی بهورزان خدوم استان قم، روز بهورز را به این تلاشگران عرصه سلامت تبریک گفت و برای آنان سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف استان قم از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خدمات بهورزان را در پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت عمومی شایسته تقدیر دانست.
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