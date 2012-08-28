پروژه گاز رسانی به قطب صنعتی فرادنبه به بهره برداری می رسد

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاز رسانی به قطب صنعتی فرادنبه از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: میزان اعتباری که برای گاز رسانی به قطب صنعتی فرادنبه در نظر گرفته شده است دو هزار میلیون ریال است که از محل اعتبارات ملی بوده است.

هیبتیان ادامه داد: خط تغذیه این پروژه سه هزارو 52 متر است و تعداد ایسگاه های آن دو عدد است.

مدیر عامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری اذعان داشت: خط انتقال تقویتی اردل، گاز رسانی به مسکن مهر فارسان، گازرسانی به روستای بیدکل از جمله پروژه هایی بوده است که در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.

هیبتیان یادآور شد: برای گاز رسانی به مسکن مهر فارسان دو هزارو 200 میلیون ریال از اعبارات ملی تخصیص داده شده بود که در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.