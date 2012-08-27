چهار طرح باغبانی در خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حلیم کوتی اظهار کرد: این طرحها شامل توسعه نخیلات در سطح 10 هکتار، توسعه باغات در اراضی مستعد و شیب دار با 40 هکتار حجم عملیات و احداث باغ الگویی در سطح سه هکتار است.



کوتی عنوان کرد: پروژه های مذکور در شهرستانهای هندیجان، شادگان و رامشیر به اجرا درآمده است.

وی هزینه اجرای این طرحها را دو میلیارد و 250 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این مبلغ از محل اعتبارات عمرانی و زیربنایی و تسهیلات بانکی تامین و هزینه شده است.



کوتی تصریح کرد: با اجرای طرحهای یاد شده زمینه اشتغال 22 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شد.

افتتاح 12 طرح بهبود تولیدات دامی درخوزستان

همچنین در رویدادی دیگر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بهره برداری 12طرح بهبود تولیدات دامی به مناسبت هفته دولت در این استان خبر داد.



محمد مشکور زاده عنوان کرد: این طرحها شامل شش واحد مرغداری گوشتی با ظرفیتهای 20هزار، 25 هزار و 40 هزار قطعه ای، دو واحد پرواربندی بره با ظرفیتهای 500 و 250 راسی، گاومیش داری شیری 100 راسی، دو واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت 100 و 200 راس و مجتمع دام پروری 100 راسی پرواربندی گوساله هستند.



مشکور زاده، اعتبار هزینه شده برای اجرای طرحهای پیش گفته را 32 میلیارد رو 320 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این مبلغ از محل تسهیلات بانکی از ردیفهای مختلف از جمله طرح توسعه کشاورزی خوزستان، بنگاه های زودبازده و کمکهای فنی و اعتباری تامین و هزینه شده است.



وی تصریح کرد: با راه اندازی این طرحها زمینه اشتغال 74 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم آمد.