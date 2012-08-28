مسئولان در خدمت به مردم به چارچوب اداری اکتفا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق عاشوری عصر سه‌شنبه در دیدار مردمی مسئولان شهرستان کنگان با مردم شهر سیراف ضمن خیر مقدم و تبریک هفته دولت در جمع مدیران شهرستان کنگان اظهار داشت: مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی کارشان، به تعبیر امام علی(ع) میدان مسابقه است.

امام جمعه سیراف افزود: در این میدان به‌وسیله گذراندن و سخاوت و زهد با یکدیگر مسابقه می‌دهند، ‌کسانی در این مسابقه برنده هستند که بیشترین عمل را برای مردم در اجرای عدالت انجام بدهند و از خود بیشترین سخاوت را نشان بدهند تا بستر وجود و بخشش بین مردم فراهم شود و نیز سومین اصل مسابقه داشتن زهد است، زاهدانه زندگی کنند تا این‌که بتوانند در مسابقه پیروز شوند.

وی در ادامه نیز بر لزوم اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم تاکید کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دولت مردان گفت: از حضور و حسن توجه مسئولین امر شهرستان و شهری مخصوصا شهردار سیراف که به امر رسیدگی در مشکلات و موانع پیشرفتی در سیراف تلاش و زحماتی را کشیده اند تقدیر و تشکر می‌کنم.

عاشوری در ادامه خواستار حفظ جایگاه و منزلت حقوق مردم از تمامی مدیران اجرایی شهرستان شد و خاطرنشان کرد: مسئولان در رسیدگی به مشکلات مردم اهتمام بیشتری بکار بگیرند و در این مسیر با به‌کارگیری نیروهای جوان و نوفکر از هیچ تلاشی دریغ نکنند تا شاهد شکوفایی و رشد شهر و دیاری در خور مردمان خطه جنوب باشیم.

امام جمعه سیراف گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان در انجام وظایف خود، شهیدان دولت، رجایی و باهنر، را سرمشق خود بدانند و خدمتگزاری خالصانه ای را مدنظر قرار دهند .

وی در ادامه بیان داشت: شهیدان رجایی و باهنر علی‌رغم عمر مدیریتی اندک، تواسنتند برای همیشه در اذهان ملت به‌عنوان خدمت‌گزار باقی بمانند.

وی ماندگاری این افراد را حاصل عزم، اراده، اخلاص و ولایت پذیری آنها در کار و خدمت دانست و گفت: آنان در انجام وظیفه خود هیچ‌گاه به چارچوب اداری اکتفا نمی‌کردند و خدمت به مردم از تمام طبقات را وظیفه اصلی خود می دانستند.

عملکرد دولت چشم‌انداز درخشانی برای نظام ترسیم کرده است



فرماندار کنگان نیز پس از صحبت های امام جمعه شهر سیراف به فعالیت های هفته دولت در سطح شهرستان و سهم شهر تاریخی سیراف اشاره ای داشت و این هفته را فرصتی مناسب و مغتنم برای ارائه فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت‌مردان و‌مسئولین شهرستان به مردم دانست وگفت: در فضای اطلاع رسانی باید تلاش شود کارهای برجسته و مهم دولت و نظام به اطلاع مردم رسانیده شود.

تیمور یزدان‌شناس با اشاره به خدمات ارزشمند دولت نهم و دهم در مسیر توسعه شهرستان کنگان افزود: در دولت دکتر احمدی‌ن‍ژاد که دولت کار و ارزش‌ها است، فعالیت‌های بسیار مهمی در راستای رفاه مردم انجام گرفته که چشم انداز مثبت و بالنده ای از نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده است که نیاز به حضور خود مردم در صحنه است خصوصا نیروهای جوان و دارای پتانسیل.

نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان یکی از مشخصه‌ها و مولفه‌های نظام جمهوری اسلامی را مردمی بودن آن دانست و افزود: همین عامل است که علیرغم توطئه های گوناگون دشمنان نظام، جمهوری اسلامی را همچنان زنده و بالنده نگه داشته است.

یزدان شناس در ادامه نیز به موارد و نکات اساسی مورد توجه مردم پیرامون گمرگ قدیم سیراف، مسئله آب و خانوارهای پراکنده در محله‌های چاه مجنون و باغ شیخ و در حضور مردم یک سری از مطالبات و دغدغه‌های مردم سیراف را از شخص وحید واعظی شهردار سیراف جویا و پاسخ شفاهی را به اطلاع عموم رساند و سپس با دیدار رو در رو به استماع مشکلات مردم پرداخت و دستور حل مشکلات و مسائل مردم را به واحدهای ذیربط و ادارات مربوطه صادر کرد

ملاقات مردمی مسئولان شهرستان کنگان با مردم شهر سیراف به مناسبت هفته دولت بعد از افتتاح پروژه های عمرانی شهر تاریخی سیراف،طبق برنامه مدون هفته دولت در شهرستان کنگان، برگزار شد.

در این ملاقات مردمی تعداد زیادی از مردم سیراف با فرماندار شهرستان کنگان و برخی از مسئولین اجرایی شهرستان و شهری سیراف دیدار و به بیان مسائل و مشکلات خودشان پرداختند.