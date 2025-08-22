مدیران کنگان پای کار مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی شهرستان کنگان در مصلای نماز جمعه این شهر با حضور گسترده مدیران برگزار شد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی شهرستان با استقرار در بخشی از مصلا و با حضور تعدادی از مدیران، نسبت به پاسخگویی مستقیم به مراجعان و پیگیری مسائل و مشکلات آنان اقدام کردند.

غلامحسین زیبا فرماندار شهرستان کنگان اظهار کرد: ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت و شهید خدمت شهرستان شهید سفالی، باید بگویم که در هفته دولت برنامه‌های متنوعی تدارک دیده‌ایم که در دفترچه ویژه درج و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. امروز نیز به تبع برنامه استانی، میز خدمت شهرستان با حضور اکثر مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد تا مردم بتوانند بدون واسطه با مسئولان دیدار کنند.

وی در خصوص میزان استقبال مردمی افزود: به دلیل همزمانی با ایام شهادت و برگزاری مراسم‌های مذهبی، بخشی از مردم در این مراسم‌ها حضور داشتند؛ اما پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به زمان نماز، استقبال مردمی افزایش یابد.

فرماندار کنگان تصریح کرد: این میز خدمت، نمادی از آمادگی همیشگی مدیران برای خدمت‌رسانی است، اما فراتر از آن، در فرمانداری و ادارات شهرستان ارتباط با مردم به صورت روزانه و مستمر برقرار است. هیچ محدودیتی برای مراجعه وجود ندارد و مدیران شهرستان همواره پای کار مردم هستند.

زیبا در پایان خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهم که مدیران شهرستان ۲۴ ساعته در کنار مردم حضور دارند و شعار دولت مبنی بر خدمت بی‌وقفه با تمام توان دنبال خواهد شد.