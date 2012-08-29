به گزارش خبرنگار مهر: این طرح از جمله طرح‌های آمایش صنعت و از ابتکارات دولت نهم و دهم است.در این مراسم مدیر عامل شرکت فناوران توسعه غرب در مورد خصوصیان این طرح گفت: این طرح دارای دو خط تولید در زمینه تولید پودر شیرین بیان با استفاده از ماشین‌آلات داخلی و دیگری خط تولید اسانس گیاهان دارویی با استفاده از دستگاه ها و ماشین‌آلات خارجی است.وی افزود: مجموع اعتبارات مورد نیاز این طرح 75 میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزی و ریالی است که حدود 20 درصد آن آورده شرکت فناوران توسعه صنعت غرب و مابقی از طریق تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن است.ساطعی با بیان اینکه در خط تولید پودر شیرین بیان به طور کامل از ماشین آلات ساخت داخل استفاده شده است، ابراز داشت: ظرفیت سالانه این خط، تولید سالانه 600 تن پودر » شیرین بیان« می باشد که با توجه به پیش بینی های انجام شده تا هزار تن قابل افزایش است.وی افزود: تولید این میزان محصول نیازمند سه تا پنج هزار تن مواد اولیه و ریشه شیرین بیان است.مدیر عامل شرکت فناوران توسعه صنعت غرب گفت:ظرفیت خط تولید اسانس گیاهان دارویی این واحد تولیدی درحال حاضر تولید 400 تن عصاره آلوئه ورا در سال است.ساطعی افزود:محصولات این شرکت به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.وی افزود: با راه‌اندازی این خط تولیدی، نیاز استان به مواد اولیه( ریشه شیرین بیان) به صورت 100 درصدی افزایش خواهد یافت و عمده ریشه جمع آوری شده در استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت ایجاد شده هدف برنامه شرکت فناوران این است که خط تولید شیرین بیان در سه شیفت فعال باشد لذا با توجه به سه شیفته بودن این واحد حدودا 75 نفر در سه شیفت کاری وبا 15 نفر نیز نیروی ستادی و اداری و پشتبانی جمعا 90 نفر به صورت مستقیم به اشتغالزایی خواهند رسید.

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