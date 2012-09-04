تولید جلبک اسپیرولینا در قشم/"اسپیرولینا" طلای سبز

به گزارش خبرنگار مهر، اسپیرولینا، نوعی جلبک سبز- آبی است که از ابتدایی ترین اشکال حیات بر روی کره زمین به شمار می رود. این جلبک قدمتی در حدود3.5 میلیارد سال دارد و به صورت معلق در آبهای شیرین پرورش می یابد. نام اسپیرولینا برگرفته از شکل مارپیچی این جلبک است.

اسپیرولینا به سبب دارا بودن طیف متنوعی از مواد مغذی و ویژگیهای کمک درمانی اثبات شده، می تواند نقش بالقوه ای در رژیم غذایی افراد مختلف داشته باشد. این جلبک از دوران باستان توسط اقوام مکزیکی و آفریقایی به عنوان غذا مصرف میشده و از حدود 30 سال قبل تا کنون تولید و مصرف آن به عنوان مکمل غذایی در کشورهای صنعتی و پیشرفته به شدت رونق یافته است.

سالهاست که سازمان فضایی آمریکا (NASA )، اسپیرولینا را به عنوان مکمل غذایی سودمند برای فضانوردان خود در مسافرت های فضایی با موفقیت بکار می برد. با توجه به غنی بودن اسپیرولینا از انواع مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی می توان آن را ایده آل ترین غذا برای حفظ سلامتی و تقویت سیستم ایمنی میلیون ها انسان در سراسر دنیا دانست.

متداول ترین گونه ای که در ساخت مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد Spirulina Platensis است. محصول این شرکت حاوی100درصد Spirulina Platensis بوده و هیچگونه ماده افزودنی در تولید قرص و کپسول آن، به کار نرفته است.

سرپرست مدیریت مرکز بین المللی رشد قشم گفت: متخصصان شرکت دانش پژوهان سبز قشم موفق به تولید نمونه اولیه جلبک اسپیرولیناپلاتنیس در این مرکز شدند.

مطهره حسینی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت دانش پژوهان سبز قشم به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز بین المللی رشد قشم موفق به تولید نمونه اولیه و آزمایشگاهی جلبک اسپیرولیناپلاتنیس شد.

به گفته وی، این جلبک منبع غنی بتاکاروتن و ویتامین های ب 1، ب 2، ب 6 و ب 12 و تمام اسید آمینه های ضروری و حاوی مواد معدنی مهمی همانند آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم و منبع غنی از اسیدهای پرب ضروری به ویژه اسید گامالینولئیک است.

سرپرست مدیریت مرکز بین المللی رشد قشم همچنین بیان داشت: با توجه به وجود 60 تا 70 درصد پروتئین، 15 تا 25 درصد کربوهیدرات، هفت تا 13 درصد مواد معدنی، شش تا هشت درصد چربی، سه تا هفت درصد رطوبت در پودر خشک اسپیرولینا، این جلبک کاملترین غذای گیاهی روی زمین برای مصارف انسانی محسوب می شود.

حسینی با اشاره به کشت جلبک اسپیرولیناپلاتنیس بصورت پیوسته در حوضچه و در فتوبیوراکتور، از تهیه نان، شربت و نوشیدنی، شکلات و شیرینی های بی ضرر، غنی سازی ماکارونی، بستنی و کیک به عنوان بخشی از کاربردهای این جلبک نام برد.

وی همچنین از تهیه مکمل های غذایی مناسب برای دام و طیور و آبزیان و تهیه محصولات گسترده در صنایع آرایشی و بهداشتی به عنوان دیگر کاربردهای این جلبک یاد کرد.

ویژگی های تغذیه ای منحصر به فرد و محتوای غنی از ویتامین ها و مواد معدنی باعث شده که اسپیرولینا کاربردهای گوناگونی از لحاظ پیشگیری و یا کمک به درمان بهتر بیماری های مختلف داشته باشد. کاربردهایی نظیر تقویت سیستم ایمنی و افزایش قوای بدنی، کمک به بهبودی افراد مبتلا به سوء تغذیه و لاغری مفرط، کمک به تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در افرادی که رژیم لاغری دارند و پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی از طریق کاهش کلسترولو تنظیم فشار خون از جمله این ویژگیها است.

کمک به درمان افراد مبتلا به دیابت بخصوص دیابت تیپ 2، پیشگیری از انواع سرطان به علت داشتن ظرفیت بالای آنتی اکسیدانی، کاهش عوارض ناخوشایند شیمی درمانی، مکمل غذایی مناسب برای ورزشکاران جهت تامین پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی دیگر، کمک به درمان کم خونی از طریق بهبود فرایند تولید گلبول قرمز به کمک کلروفیل و ویتامین B1،2، تامین ویتامین B₁₂ جهت افراد گیاه خوار و سالمندان، کمک به درمان بیماری های آلرژیک، کمک به رفع خستگی مزمن و کاهش استرس، کمک به کاهش علائم بیماری آرتروز (التهاب مفاصل) بعلت داشتن اثرات ضد التهابی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش را می توان از ویژگیهای اسپیرولینا عنوان کرد.

همچنین پیشگیری از ابتلا به عفونت های ویروسی مانند آنفلوآنزا، ایدز، سرخجه و... و همچنین کمک به بهبودی و کاهش علائم بیماری، کمک به دفع سموم مختلف از بدن نظیر فلزات سنگین(سرب، جیوه و ...) ناشی از آلودگی هوا و محیط های صنعتی و محافظت از کبد و بهبود عملکرد آن هم از مهترین فواید جلبکهای سبز بشمار می رود.

ویژگی های تغذیه ایی اسپیرولینا، منبع غنی از پروتئین به مراتب بیشتر از مقادیر موجود در سویا و گوشت گاو (حاوی 18 نوع اسید آمینه شامل تمامی اسید آمینه های ضروری بدن) و منبع غنی از فیبر و پلی ساکاریدها است.

تامین اسید های چرب ضروری و کمیاب مانند گاما لینولنیک اسید (GLA )، امگا-3 و امگا-6 که بدن قادر به تولید آنها نمی باشد از ویژگیهای این داروها خواهد بود.

از ویژگیهای تغذیه ایی اسپیرولینا می توان به سرشار از رنگدانه کلروفیل یا همان هموگلوبین گیاهی (خون سبز)، دارای مقادیر مناسب از انواع ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر بتاکاروتن، فیکوسیانین، لوتئین، زآگزانتین و... با خواص ضد سرطانی و حاوی ترکیب منحصر به فردSpirulina Growth Factor موثر در رشد و ترمیم سلولها اشاره کرد.

اسپیرولینا حاوی 10 نوع ویتامین نظیر A ، E ، B₁ ،B₆ ، B₁₂ ، اسید فولیک و حاوی هشت نوع ماده معدنی نظیر روی، منیزیوم، آهن، فسفر، کلسیم است.