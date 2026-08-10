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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۸

ارسال ۵۱۲ تن مرغ از مازندران به تهران

ارسال ۵۱۲ تن مرغ از مازندران به تهران

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۵۱۲ تن گوشت مرغ این استان به تهران خبر داد.

اسدالله تیموری‌یانسری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تأمین و توزیع مرغ استان اظهار کرد: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی استان، در تاریخ ۱۸ مرداد، روند ارسال مرغ مازندران به تهران با هدف تأمین نیاز بازار این کلانشهر ادامه داشته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۷۸ هزار و ۲۸۳ کیلوگرم مرغ آماده‌طبخ از مازندران به میادین میوه و تره‌بار تهران ارسال شد و ۹۹ هزار و ۱۹ کیلوگرم نیز به صورت مستقیم در فروشگاه‌های سطح شهر تهران توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با احتساب این دو بخش، مجموع مرغ آماده‌طبخ عرضه‌شده در بازار تهران به ۲۷۷ هزار و ۳۰۲ کیلوگرم می‌رسد.

تیموری‌یانسری با اشاره به ارسال مرغ زنده به پایتخت گفت: ۱۰۷ هزار قطعه مرغ زنده نیز از مازندران به کشتارگاه‌های تهران منتقل شده که پس از کشتار و محاسبه وزن گوشت استحصالی، مجموع گوشت مرغ ارسالی استان به تهران به ۵۱۲ هزار و ۷۰۲ کیلوگرم رسیده است.

وی تأمین بازار داخل مازندران را بخش دیگری از برنامه توزیع مرغ استان عنوان کرد و گفت: در بازار استان نیز ۳۹۰ هزار و ۵۱۴ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده که محصولات قطعه‌بندی و تولیدات برند کاله نیز در این آمار لحاظ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز بازار استان علاوه بر تولیدات داخلی، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین می‌شود.

تیموری‌یانسری همچنین از ارسال مرغ مازندران به دیگر استان‌ها خبر داد و بیان کرد: در همین بازه، ۱۱۱ هزار و ۸۸۳ کیلوگرم مرغ آماده‌طبخ و ۱۳ هزار و ۸۵۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها ارسال شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع مرغ زنده ارسالی به دیگر استان‌ها، ۱۱ هزار و ۸۵۰ قطعه به مقصد سمنان و دو هزار قطعه نیز به استان گلستان ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر تداوم نظارت بر روند تولید، توزیع و عرضه مرغ گفت: استمرار این روند و مدیریت جریان توزیع، نقش مهمی در تأمین پایدار بازار و جلوگیری از اختلال در عرضه دارد.

کد مطلب 6912635

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