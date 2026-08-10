ارسال ۵۱۲ تن مرغ از مازندران به تهران

اسدالله تیموری‌یانسری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تأمین و توزیع مرغ استان اظهار کرد: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی استان، در تاریخ ۱۸ مرداد، روند ارسال مرغ مازندران به تهران با هدف تأمین نیاز بازار این کلانشهر ادامه داشته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۷۸ هزار و ۲۸۳ کیلوگرم مرغ آماده‌طبخ از مازندران به میادین میوه و تره‌بار تهران ارسال شد و ۹۹ هزار و ۱۹ کیلوگرم نیز به صورت مستقیم در فروشگاه‌های سطح شهر تهران توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با احتساب این دو بخش، مجموع مرغ آماده‌طبخ عرضه‌شده در بازار تهران به ۲۷۷ هزار و ۳۰۲ کیلوگرم می‌رسد.

تیموری‌یانسری با اشاره به ارسال مرغ زنده به پایتخت گفت: ۱۰۷ هزار قطعه مرغ زنده نیز از مازندران به کشتارگاه‌های تهران منتقل شده که پس از کشتار و محاسبه وزن گوشت استحصالی، مجموع گوشت مرغ ارسالی استان به تهران به ۵۱۲ هزار و ۷۰۲ کیلوگرم رسیده است.

وی تأمین بازار داخل مازندران را بخش دیگری از برنامه توزیع مرغ استان عنوان کرد و گفت: در بازار استان نیز ۳۹۰ هزار و ۵۱۴ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده که محصولات قطعه‌بندی و تولیدات برند کاله نیز در این آمار لحاظ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز بازار استان علاوه بر تولیدات داخلی، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین می‌شود.

تیموری‌یانسری همچنین از ارسال مرغ مازندران به دیگر استان‌ها خبر داد و بیان کرد: در همین بازه، ۱۱۱ هزار و ۸۸۳ کیلوگرم مرغ آماده‌طبخ و ۱۳ هزار و ۸۵۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها ارسال شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع مرغ زنده ارسالی به دیگر استان‌ها، ۱۱ هزار و ۸۵۰ قطعه به مقصد سمنان و دو هزار قطعه نیز به استان گلستان ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر تداوم نظارت بر روند تولید، توزیع و عرضه مرغ گفت: استمرار این روند و مدیریت جریان توزیع، نقش مهمی در تأمین پایدار بازار و جلوگیری از اختلال در عرضه دارد.