به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه یکشنبه در نشست بررسی موانع و مشکلات مجموعه گردشگری سد ذوات، ظرفیت‌های گردشگری منطقه ذوات و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های این منطقه برای ایجاد یک مجموعه گردشگری جامع، منسجم و استاندارد تأکید شد.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت پرهیز از اجرای طرح‌های پراکنده و جزیره‌ای اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در منطقه ذوات باید در قالب یک مجموعه گردشگری بزرگ و یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز با نگاهی بلندمدت و جامع نسبت به اجرای طرح گردشگری اقدام کند.

یوسف‌پور با اشاره به وجود برخی اختلافات اداری در زمینه مالکیت و نحوه بهره‌برداری از محدوده مورد نظر، دستور برگزاری نشست مشترک میان دستگاه‌های مرتبط را صادر کرد.

وی گفت: نشست مشترکی با حضور نمایندگان امور آب، منابع طبیعی و دستگاه قضایی برگزار شود تا موانع حقوقی و اداری پیش‌روی پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود.

تأکید بر ایمن‌سازی بستر رودخانه

فرماندار چالوس همچنین تأمین امنیت منطقه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران را از الزامات توسعه این مجموعه عنوان کرد و دستگاه‌های اجرایی را به انجام وظایف محوله مکلف کرد.

یوسف‌پور در پایان با تأکید بر حمایت فرمانداری از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: اولویت فرمانداری، حمایت از سرمایه‌گذارانی است که با طرح‌های خلاقانه و استاندارد به دنبال ایجاد نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی در چالوس هستند.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید از هرگونه موازی‌کاری و اطاله در صدور مجوزها پرهیز کنند، چرا که زمان فرصتی است که نباید در مسیر توسعه شهرستان هدر رود.

بر اساس تصمیمات این نشست، امور آب موظف شد روند انجام عملیات دیواره‌سازی و ایمن‌سازی بستر رودخانه را تسریع کند.

همچنین دستگاه‌های فنی متولی در حوزه ایمنی و زیرساخت مکلف شدند با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه، ضمن رعایت ضوابط زیست‌محیطی و فنی، برای تسهیل روند قانونی اجرای طرح از سوی سرمایه‌گذار اقدام کنند.