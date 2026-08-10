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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۸

تحقیق و تفحص از «سازمان غذا و دارو» کلید خورد

تحقیق و تفحص از «سازمان غذا و دارو» کلید خورد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تصمیم کمیسیون برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در تشریح نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، گفت: در این نشست، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو که از سوی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه پیش از این در صحن کمیسیون بهداشت و درمان تصویب شده بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو پیگیری شود بنابراین در نشست روز گذشته جزئیات این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همکارانی که در این رابطه نقطه نظراتی داشتند، دیدگاه‌های خود را ارائه کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در مجموع به این جمع‌بندی رسیدیم که حتماً تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو انجام شود و مسئولیت پیگیری این موضوع نیز بر عهده نماینده مردم مشکین شهر خواهد بود و سایر همکاران نیز در این مسیر کمک خواهند کرد تا اطلاعات کامل و جامعی در این زمینه به دست آید.

شهریاری تأکید کرد: امیدواریم با انجام این تحقیق و تفحص، نقاط مثبت و ضعفی که احتمالاً در این حوزه وجود دارد، به‌ طور دقیق بررسی و در نهایت تصمیم عاجلی گرفته شود تا دغدغه‌های جدی مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کند.

کد مطلب 6912638
حبیب احسنی پور

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