مبارزه با قاچاق کالا زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است/انهدام هفت باند قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیموری سه شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان افزایش کیفیت کالای داخلی را مؤثرترین راه حمایت از تولید داخلی دانست.وی با بیان اینکه اداره استاندارد تنها دستگاهی است که می‌تواند بر کیفیت کالاها نظردهی داشته باشد، گفت: حرکت به سمت تولید محصول داخلی با کیفیت بالا اقبال عمومی به خرید این کالاها افزایش و قاچاق کالا نیز کاهش خواهد یافت.فرهاد تیموری افزود: نقش اصلی موضوع اقتصاد مقاومتی نیز خودکفایی است به نحوی که در تحریم‌ها باید به منابع و تولیدات داخلی خود اکتفا کرد.وی کیفیت و قیمت را دو فاکتور اساسی در بازار رقابت دانست و گفت: زمانی که کیفیت محصولی در بازار رقابت بالا باشد، افراد کمتر به سمت قیمت می‌روند و به همین دلیل کیفیت بخشی به کالای داخلی می‌تواند در زمینه کاهش قاچاق بسیار مؤثر باشد.رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان همدان نیز در این نشست به تشریح وضعیت قاچاق کالا و ارز در استان پرداخت و گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل شده بالای یک میلیون تومان نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است.فرامرز به‌گذر، نوسانات ارز را از جمله عوامل کاهش قاچاق کالا دانست و گفت: در کمیته اطلاعات و عملیات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سه مرحله رزمایش سراسری و چهار مرحله عملیات منطقه‌ای در سطح استان انجام گرفته است.وی ادامه داد: میزان دستگیری متهمان زن در رابطه با قاچاق کالا و ارز 20 درصد و در مورد مردان 28 درصد افزایش داشته است.وی افزود: متلاشی شدن باندها نیز هفت درصد افزایش و کشف در حوزه فرآورده‌های نفتی 150 درصد افزایش داشته است.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از 450 واحد عرضه لوازم آرایشی بهداشتی در استان همدان 148 مورد بازرسی شده است .علی‌اصغر وحیدی‌نیا عصر با بیان اینکه در شهرهای استان همدان کاهش ورود اقلام قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی مشهود است، گفت: در این تعداد بازرسی 920 قلم اقلام آرایشی بهداشتی جمع‌آوری شد.وی همچنین تعطیلی دو واحد عرضه کالای قاچاق آرایشی بهداشتی در نمایشگاه طرح ضیافت خبر داد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این نشست گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز 28 مورد بازرسی و نظارت در کلینیک و مطب‌های دندانپزشکی، هفت مورد در بخش تجهیزات داروخانه‌ها و تشکیل 11 پرونده انجام شده است.حسن جلالوند افزود: لیست اقلام کشف شده شامل فشارسنج و اقلام دندانپزشکی و جراحی بوده است.رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان همدان نیز در این نشست گفت: حدود 30 تا 40 تن کالای آرایشی بهداشتی و مصرفی در انبار وجود دارد که تا پایان شهریورماه جلسه انهدام آن برگزار خواهد شد.هادی مکاریان افزود: در شش ماه گذشته هیچ کالای سریع الفسادی به فروش نرسیده است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان نیز در این نشست به مصرف 60 درصدی نفت و گاز در بخش حمل و نقل در استان اشاره کرد.اصغر توفیقی اضافه کرد: استان همدان از نظر مصرف فرآورده‌های نفتی در جایگاه دهم کشور قرار داردووی گفت: استان همدان در سال جاری 310 هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف گاز و نفت را به ثبت رسانده است.

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