به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، «محمد مخلوف» کارشناس مسائل امنیتی در مصر در اظهاراتی امکان اجرا و موفقیت طرح آتش بس «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا را سخت و دشوار توصیف کرد.

وی در این باره گفت: پیشنهادی که جو بایدن به تازگی آن را مطرح کرده با پیشنهاد قبلی وی که در دور قبلی مذاکرات عنوان شده بود، تفاوت چندانی ندارد.

وی افزود: اما تفاوت مهم و اساسی در شرایط کنونی این است که خودش به طور جدی وارد عرصه آتش بس در غزه شده و مطرح نمودن پیشنهاد آتش بس را برعهده گرفته است.

وی تاکید کرد: اما اعلام علنی این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا در واقع به منزله منفجر کردن یک مین در عرصه سیاسی در برابر نتانیاهو است، چرا که مخالفان وی در شرایط فعلی سعی می‌کنند از عدم توانایی نتانیاهو در آزادی اسرای برای برکناری وی و برگزاری انتخابات زود هنگام استفاده کنند.

کارشناس مصری با اشاره به وجود موانع متعدد در برابر اجرای پیشنهاد آتش بایدن، افزود: این پیشنهاد دارای مراحل زمانی است، در شرایطی که طرفی نمی‌تواند تضمین کند که اسرائیل به این مراحل گام به گام پایبند باشد.

وس افزود: یکی دیگر از مشکلات این طرح این است که تنها درباره پایان جنگ بحث می‌کند و در آن از موضوع پایان منازعه دو طرف و مساله راه حل دو دولتی چشم پوشی و غفلت شده است.