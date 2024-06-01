نقش امام خمینی (ره) در احیای جایگاه زن در دنیای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «کوثر»، بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش، برگزارکننده پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر، در ادامه برگزاری نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی خود، در آستانه سالروز رحلت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نشستی را با موضوع «نقش امام خمینی (ره) در احیای جایگاه واقعی زن در دنیای معاصر» به میزبانی دانشگاه الزهرا تهران برگزار می‌کند.

این نشست با حضور غلامرضا منتظمی دیپلمات سابق در فرانسه، دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی افق نو و مدیر بخش بین‌الملل جشنواره، در دانشگاه الزهرا تهران برگزار می‌شود.

در حاشیه این نشست تخصصی، پیام‌هایی از غزه و همچنین بخش‌هایی از فیلم‌های ارسالی برای شرکت در جشنواره نمایش داده می‌شود. نشست یادشده، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ یکشنبه ۱۳ خردادماه جاری در محل دانشگاه الزهرا تهران میزبان علاقه‌مندان مباحث تخصصی آسیب شناسی سینما است.

پیش از این مقرر شده بود نشست مذکور در تاریخ اول خرداد برگزار شود که به دلیل مصادف شدن با حادثه بالگرد رئیس‌جمهور به ۱۳ خرداد موکول شد.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «کوثر» توسط بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش با همکاری شهرداری تهران، مؤسسه تصویر شهر، سازمان امور سینمایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تیر امسال با دبیری ناصر باکیده در تهران برگزار می‌شود.