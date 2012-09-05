معرفی قهرمانان شنا و شطرنج/ نفرات برتر دارت و تنیس مشخص شدند

سعید لک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان پنجمین روز از جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور نفرات برتر در رشته‌های شنای مردان، دارت بانوان و آقایان، تنیس روی میز آقایان و شطرنج بانوان مشخص شدند.

شنای مردان

وی افزود: در رشته شنای مردان که در ماده 50 متر آزاد و در محل استخر اداره ورزش و جوانان شیروان برگزار شد در رده سنی زیر 30 سال صادق افخمی از اردکان، مجتبی حیدری از سمنان و مصطفی احمدی از بیرجند به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند.

لک اضافه کرد: در رده سنی 30 تا 40 سال سید مهدی فیاض از اصفهان قهرمان شد، شهاب الدین ندیمی از تهران در جایگاه دوم ایستاد و داوود حیدری نیز از اراک به مقام سومی دست یافت.

وی تصریح کرد: در رده سنی بالای 40 سال نیز احمد مشهدی زاده از اصفهان، محمد قهرمانی از سقز و مسعود شایسته زرین از مشهد به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

تنیس روی میز مردان

سعید لک اظهار داشت: در رقابت‌های تنیس روی میز پرستاران مرد دلیر محمدی از سنندج به مقام قهرمانی دست یافت، حسن علیپور از آبادان نایب قهرمان شد و مجید میری از بروجرد و محمد فروزان نیز از مشهد مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.

دارات مردان

دبیر ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور گفت: در رشته دارت و در بخش مردان خداداد اژدری نصرتی از بجنورد اول شد، سیدمهدی حسینی از بندر عباس در جایگاه دوم قرار گرفت و حبیب الله عبدالملکی نیز از سنندج در رده سوم ایستاد.

دارات بانوان

سعید لک اظهار داشت: در رقابت‌های دارت بخش بانوان راحمه پورعسگری پرست از تهران به مقام قهرمانی دست یافت، محبوبه زارعی از بندر عباس دوم شد و سعیده عبدیان نیز از جهرم در رده سوم جای گرفت.

شطرنج بانوان

دبیر ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور عنوان کرد: در رقابت‌های شطرنج بانوان نیز ندا عامری از سمنان، ادیبه حسامی از سنندج و معظمه فتحی از کرمان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

ششمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران کشور از شنبه 11 شهریور ماه با شرکت 500 ورزشکار مرد و زن در قالب 22 تیم از 11 استان کشور در 6 رشته مختلف آغاز شده و پنج شنبه 16 شهریور ماه نیز با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.