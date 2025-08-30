کسب سه عنوان برتر توسط ورزشکاران کردستان در جشنواره ورزشی معلولین کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره جشنواره ورزشی معلولین کشور با حضور ۲۱ تیم از اول تا ششم شهریورماه در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد و بانوان ورزشکار معلول در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

این جشنواره در رشته‌هایی همچون دوومیدانی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، شطرنج، ویلچرانی، فوتبال‌دستی، دارت و پنالتی گلبال پیگیری شد.

تیم کردستان با شش ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد و توانست سه مقام ارزشمند به دست آورد؛ آرزو نوبخت مقام اول دو ۸۰۰ متر گروه B3، فریده حبیبی مقام اول شطرنج گروه ناشنوایان و سارا محمدی مقام سوم دو ۸۰۰ متر گروه B3 را کسب کردند. در پایان این جشنواره، نفرات برتر با اهدای مدال و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.