  1. استانها
  2. کردستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

کسب سه عنوان برتر توسط ورزشکاران کردستان در جشنواره ورزشی معلولین کشور

کسب سه عنوان برتر توسط ورزشکاران کردستان در جشنواره ورزشی معلولین کشور

سنندج- تیم بانوان ورزشکار معلول کردستان در هجدهمین دوره جشنواره ورزشی معلولین کشور موفق به کسب سه عنوان ارزشمند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره جشنواره ورزشی معلولین کشور با حضور ۲۱ تیم از اول تا ششم شهریورماه در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد و بانوان ورزشکار معلول در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

این جشنواره در رشته‌هایی همچون دوومیدانی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، شطرنج، ویلچرانی، فوتبال‌دستی، دارت و پنالتی گلبال پیگیری شد.

تیم کردستان با شش ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد و توانست سه مقام ارزشمند به دست آورد؛ آرزو نوبخت مقام اول دو ۸۰۰ متر گروه B3، فریده حبیبی مقام اول شطرنج گروه ناشنوایان و سارا محمدی مقام سوم دو ۸۰۰ متر گروه B3 را کسب کردند. در پایان این جشنواره، نفرات برتر با اهدای مدال و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد خبر 6574386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها