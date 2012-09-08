تکرار ادعاهای نخ نما شده غرب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان با ابراز نگرانی در مورد دستاوردهای اندک مذاکرات هسته ای گروه 1+5 و ایران مدعی شد : ما یک ایران هسته ای را نمی پذیریم.

وی با تکرار ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی مبنی بر نظامی بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران به زعم خود خواستار جدیت تهران خواست در مذاکرات هسته ای شد.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در حالی همچنان ادامه دارد که اتحادیه اروپا از اواخر جولای تحریمهای جدیدی علیه این کشور اعمال کرده است.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه شب گذشته نیز در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران از تصمیم گیری برای اعمال تحریم های جدید از اواسط ماه اکتبر خبر دادند.

این اقدام به پیشنهاد "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس انجام می شود. هیگ شب گذشته در دیدار با همتایان آلمانی و فرانسوی اش با تاکید بر لزوم تحریم بیشتر ایران در بخشهای انرژی و بازرگانی گفت: لازم است فشار به ایران افزایش یابد.

گفتنی است شب گذشته "گیدو وستروله" ، "ویلیام هیگ" و "لوران فابیوس" وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه که برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبرس حضور داشتند، مواضعی مشابه درباره ایران اتخاذ کرده و بر ضرورت وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.