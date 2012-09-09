  1. جامعه
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

روز جهانی معلولان به تقویم بازگشت

روز جهانی معلولان به تقویم بازگشت

رئیس جامعه معلولان ایران گفت: با پیگیریهای انجام شده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جهانی معلولان مجددا به تقویم باز گردانده شد.

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیریهای معلولان و همچنین سازمانهای غیر دولتی حمایت از معلولان ، سرانجام در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد شورای عالی فرهنگ عمومی روز 12 آذر به عنوان روز جهانی معلولان به تصویب رسید و به تقویم رسمی کشور بازخواهد گشت. 

این تصمیم در حالی صورت گرفت که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به یک باره معلولان و نهادهای غیر دولتی حمایتی متوجه حذف روز جهانی از تقویم ملی کشور شدند که این موضوع اعتراض بیشمار آنان را در پی داشت.
 
وی همچنین در مورد روز نابینا و ناشنوا نیز گفت: در تقویم ملی ایران روز 8 مهر روز ناشنوایان و 24 مهرماه نیز روز نابینا و عصای سفید نامگذاری شده است که خوشبختانه برای مطرح کردن مشکلات این افراد،  این دو روز همچنان در تقویم وجود دارد و حذف نشده اند.
 
مدیر عامل جامعه معلولان ایران تاکید کرد: متاسفانه روز 20 مهر با عنوان روز احسان معلولان و نیازمندان که روز اسکان معلولان نام داشت از تقویم حذف شده است درحالیکه هم اکنون بسیاری از معلولان با مشکلات زیادی درخصوص مسکن و مکانی برای اقامت خود مواجه هستند.
کد مطلب 1692100

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