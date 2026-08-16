امام جمعه لاهیجان: خلبانان اسیر در قطر خط قرمز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه یکشنبه در تجمع مردم این شهرستان با اشاره به بیانیه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر اسارت سه خلبان شجاع ارتش جمهوری اسلامی در قطر، اظهار کرد: وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی پیگیر ماجرا هستند ولی ما از این گمشدنها تجربه خوبی نداریم و این موضوع یادآور زخم چهلساله مفقود شدن حاج احمد متوسلیان و امام موسی صدر در لبنان است.
وی با بیان اینکه وزارت خارجه قطر این موضوع را تکذیب کرده است، افزود: باید مدام پیگیری کرد و صلیب سرخ نیز پای کار بیاید. کارشناسان و ستادی که جمهوری اسلامی پیشنهادش را به قطریها داده، باید ورود کنند. از این تکذیبه هم انتظاری از قطری که همسو با واشنگتن و تلآویو است، نبود.
امام جمعه لاهیجان با تأکید بر اینکه باید با اقتدار و جدیت این ماجرا را پیگیری کرد، گفت: خلبانان ما خط قرمز هستند و ما امنیت، ابهت و عظمت امروز را مدیون آنان هستیم. کوتاهی برای آزادی آنها، با خدشهدار کردن اعتماد عمومی، مساوی است.
سلیمانی با اشاره به شیطنتهای احتمالی قطریها در این ماجرا، تصریح کرد: بعید نیست که خلبانان را از دوحه به آمریکا با هدف فشار به ایران، انتقال داده باشند تا امتیاز بگیرند، اما بدانند جمهوری اسلامی روی فرزندان خود و نیروهای مسلح خود با هیچ احدی قمار نخواهد کرد.
وی با اشاره به فراخوان شکستخورده ضدانقلاب در دو روز اخیر، گفت: ما به خیابان آمدیم ولی شماها را ندیدیم. این ملت آماده است، اما بدانید با فراخوان کسانی قرار است به میدان بیایید که شما را تنها گذاشتند.
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی در جنگ اخیر کمر ترامپ و نتانیاهو را شکست، خاطرنشان کرد: کشور در وسط جنگ قرار دارد و خویشتنداری ما نیز حدی دارد. اگر بخواهید با طناب پوسیده این بیشرفها وارد شوید و شهر را به آتش بکشید، مطمئن باشید ملت مبعوث شده، دنیای شما را بر سر شما خراب خواهد کرد.
سلیمانی با انتقاد از مصاحبههای برخی مسئولین مبنی بر پایان تجمعات، تأکید کرد: اولاً من و شما و فلان مدیر، مردم را به خیابان نیاوردیم که از آنها بخواهیم تا به خانه روند. مردم را خدای متعال و خون پاک رهبر شهید به میدان آورد.
وی ادامه داد: آقای شهید ما دو وعده به ما داده بود. اول مردم مبعوث خواهند شد، که محقق شد. دومین وعده این بود که مردم کار را تمام خواهند کرد و مردم هنوز کار را تمام نکردند و هر وقت کار را تمام بکنند، خیابانها را خالی میکنند. بدانید که تا کار تمام نشده، احدی این خیابانها را ترک نمیکند و برای حرفهای شما، تره هم خورد نمیکنند.
امام جمعه لاهیجان با انتقاد شدید از زمزمههای گرانسازی بنزین، هشدار داد: دولت بداند که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود و باید از مدل گرانسازی سال ۹۸ که منجر به حوادث زیادی در کشور شد، تجربه گرفت.
وی با انتقاد از بینظمی در تصمیمگیری و عدم پاسخگویی صحیح، گفت: مصاحبههای گوناگونی با تناقضات زیاد پخش میشود که باید اصلاح کرد. باید مشخص شود که چه کسی بود که این فتنه را روشن کرد.
سلیمانی با بیان اینکه باید با کسی که اولین بار در دولت، گران شدن بنزین را پخش کرد، برخورد صورت بگیرد، افزود: مجلس باید ورود کند و قوه قضائیه با این آدم برخورد کند. الان وقت گرانسازی بنزین نیست و آمریکا روی همین چیزها حساب باز کرده است.
وی در پایان با بیان اینکه کشور بعد از جنگ نیاز به آرامش دارد، تصریح کرد: فتنههای بسیار زیاد و پیچیدهای را مردم خنثی کردند و مردم فعلاً نیاز به آرامش دارند. در این زمانه جنگ نباید آتش به پا کرد و دولت و مجلس باید پای کار بیایند.
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