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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۰

آغاز واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در مرکزی

آغاز واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در مرکزی

اراک- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی، از آغاز عملیات گسترده واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در این استان خبر داد.

حسن اثنی‌عشری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات گسترده واکسیناسیون طیور بومی در استان مرکزی خبر داد و افزود: این عملیات با هدف مقابله با ویروس نیوکاسل و کنترل شیوع این بیماری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی و حفاظتی طیور بومی، مدیریت بیماری‌های ویروسی از اولویت‌های اصلی سازمان دامپزشکی در این منطقه است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور استان مرکزی افزود: طیور بومی به دلیل ویژگی‌های ژنتیکی خاص خود، نقش مهمی در زنجیره تولید و حفظ تنوع زیستی ایفا می‌کنند، بنابراین محافظت از آن‌ها در برابر بیماری‌هایی نظیر نیوکاسل، علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای اهمیت استراتژیک است.

وی همچنین بیان کرد: طرح واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی استان مرکزی با مشارکت ۱۲ تیم متخصص دامپزشکی اجرا می‌شود.

اثنی‌عشری با تأکید بر ضرورت همکاری دامداران در اجرای به‌موقع برنامه‌های پیشگیرانه، گفت: این اقدام منجر به تقویت سیستم ایمنی طیور و کاهش ریسک ورود و گسترش ویروس در مرغداری‌ها و سایت‌های تولیدی استان مرکزی خواهد شد.

کد مطلب 6918697

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