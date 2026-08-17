آغاز واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در مرکزی

حسن اثنیعشری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات گسترده واکسیناسیون طیور بومی در استان مرکزی خبر داد و افزود: این عملیات با هدف مقابله با ویروس نیوکاسل و کنترل شیوع این بیماری انجام میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی و حفاظتی طیور بومی، مدیریت بیماریهای ویروسی از اولویتهای اصلی سازمان دامپزشکی در این منطقه است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور استان مرکزی افزود: طیور بومی به دلیل ویژگیهای ژنتیکی خاص خود، نقش مهمی در زنجیره تولید و حفظ تنوع زیستی ایفا میکنند، بنابراین محافظت از آنها در برابر بیماریهایی نظیر نیوکاسل، علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای اهمیت استراتژیک است.
وی همچنین بیان کرد: طرح واکسیناسیون ۳۳۰ هزار قطعه طیور بومی استان مرکزی با مشارکت ۱۲ تیم متخصص دامپزشکی اجرا میشود.
اثنیعشری با تأکید بر ضرورت همکاری دامداران در اجرای بهموقع برنامههای پیشگیرانه، گفت: این اقدام منجر به تقویت سیستم ایمنی طیور و کاهش ریسک ورود و گسترش ویروس در مرغداریها و سایتهای تولیدی استان مرکزی خواهد شد.
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