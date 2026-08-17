فرمانده انتظامی شیروان: سارق سیم و کابل در گلیان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت سیم و کابل در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی گلیان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با استمرار اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان، تأمین امنیت و صیانت از اموال شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.