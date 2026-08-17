بافت تاریخی زواره با ۲۹اثر ملی و۳۰۹بنای واجدارزش،در مسیراجرای طرح ویژه

امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و معماری شهر زواره اظهار کرد: بافت تاریخی زواره حدود ۳۴.۵ هکتار وسعت دارد و ۲۹ اثر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی در این محدوده قرار گرفته است؛ همچنین ۳۰۹ بنا و مجموعه واجد ارزش در این بافت شناسایی شده که مجموعه این عناصر، اهمیت تاریخی، معماری و هویتی بافت زواره را نشان میدهد.
وی افزود: بافت تاریخی شهر زواره در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و محدوده آن نیز در سال ۱۳۹۴ در قالب مصوبه شماره ۱۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان بافت تاریخی ابلاغ شد؛ از این رو برنامهریزی برای حفاظت، احیا و توسعه متوازن این محدوده باید با توجه به الزامات قانونی و ارزشهای تاریخی آن انجام شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: تحققپذیری طرح ویژه بافت تاریخی زواره نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مسئول است و باید نقش و نحوه همکاری اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، ستاد بازآفرینی و سایر دستگاههای ذیربط در فرآیند اجرای طرح به صورت مشخص تعیین شود.
وی ادامه داد: تعیین این سازوکار همکاری از آن جهت اهمیت دارد که اقدامات اجرایی در محدوده بافت تاریخی زواره از یک چارچوب مشخص برخوردار باشد و تصمیمگیریهای دستگاههای مختلف در زمینه حفاظت، مرمت، احیا، ساماندهی و بازآفرینی این محدوده در چارچوب طرح ویژه و ضوابط حفاظت از بافت تاریخی انجام شود.
کرمزاده با اشاره به آخرین وضعیت طرح ویژه بافت تاریخی زواره گفت: این طرح سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید و پس از آن به استانداری اصفهان ابلاغ شد و اکنون با توجه به ضرورت ورود طرح به مرحله اجرا، جلسهای با شهردار زواره با هدف بررسی مسیر پیشبرد طرح حفظ و احیای بافت تاریخی این شهر برگزار شده است.
وی تأکید کرد: همکاری مدیریت شهری زواره در کنار دستگاههای متولی، یکی از الزامات تحقق اهداف طرح ویژه است و باید سازوکار اجرای مصوبات و تقسیم کار میان مجموعههای مسئول به گونهای تعیین شود که حفاظت از ارزشهای تاریخی با نیازهای مدیریت شهری و الزامات بازآفرینی شهری در این محدوده هماهنگ شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بافت تاریخی زواره به دلیل برخورداری از مجموعهای قابل توجه از بناهای تاریخی ثبتشده و آثار واجد ارزش، از ظرفیتهای مهم میراث فرهنگی استان اصفهان محسوب میشود و اجرای هدفمند طرح ویژه میتواند زمینه را برای حفاظت مؤثرتر از این بافت و همزمان ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ساماندهی کالبدی و عملکردی آن فراهم کند.
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