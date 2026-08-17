فایننشال تایمز: اوکراین نیز درگیر بحران آمریکا مقابل ایران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که اوکراین در برخی از حملات اخیر روسیه به دلیل خالی شدن ذخایر موشکی سامانه های پاتریوت، حتی قادر به رهگیری یک موشک بالستیک نیز نبوده است.

بر اساس این گزارش، در حمله ۵ اوت جاری، روسیه ۲۴ موشک بالستیک، ۴ موشک ضدکشتی و ۱۱۵ پهپاد به سمت کی‌یف شلیک کرد. پدافند اوکراین ۹۸ پهپاد را سرنگون کرد اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. سه روز بعد نیز ۶ موشک بالستیک دیگر به پایتخت اوکراین اصابت کرد که در پی آن ۳ نفر کشته شدند.

فایننشال تایمز اضافه کرد که کی ‌یف برای مقابله با عملیات احتمالی روسیه در زمستان به حدود ۳۰۰ موشک پاتریوت دیگر نیاز دارد. این در حالی است که روسیه در ماه ژوئیه با شلیک ۱۹۸ موشک بالستیک و مافوق صوت رکورد جدیدی ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، با این حال جنگ با ایران ذخایر آمریکا، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اروپا را نیز کاهش داده و همین مسئله متحدان اوکراین را برای واگذاری ذخایر محدود خود مرددتر کرده است.