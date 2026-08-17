۶ تصادف ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۳ فوتی و ۲۳ مصدوم داشت

عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش حوادث ویژه اورژانس ۱۱۵ اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۳:۴۱ روز ۲۵ مردادماه در محور دلیجان ـ اصفهان، در ۳۰ کیلومتری مورچه‌خورت از توابع شهرستان شاهین‌شهر و میمه، رخ داد.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری کوییک و یک دستگاه پژو اتفاق افتاد که در پی آن چهار نفر شامل دو مرد و دو زن مصدوم شدند و یک مرد نیز جان خود را از دست داد. برای امدادرسانی به این حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه از وقوع تصادف دیگری در شهرستان لنجان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷:۲۶ روز ۲۵ مردادماه در محدوده گردنه رخ و بر اثر برخورد یک دستگاه پراید، کامیون و پژو رخ داد.

عابدی ادامه داد: در این حادثه شش نفر شامل چهار مرد و دو زن مصدوم شدند و یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شد. مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی امام علی فرخ‌شهر منتقل شدند.

وی همچنین به حادثه مرگبار محور نطنز ـ کاشان اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۸:۴۱ روز ۲۵ مردادماه، در کیلومتر ۲۰ اتوبان امیرکبیر در محور نطنز ـ کاشان، یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو با یکدیگر برخورد کردند.

به گفته عابدی، این حادثه هفت حادثه‌دیده داشت که در پی آن شش نفر مصدوم شدند؛ این افراد شامل سه مرد، یک زن و یک دختر دو ساله بودند. همچنین یک زن ۲۸ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد. یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شد و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء نطنز انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از تصادف یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی تیبا در شهر اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۰:۳۲ در خیابان کمال، محدوده سه‌راه صغیر، رخ داد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر شامل دو زن و یک مرد مصدوم شدند و یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شد. مصدومان این حادثه نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه دیگری که در ساعات پایانی شب در شهر اصفهان رخ داد، گفت: ساعت ۲۳:۰۶ روز ۲۵ مردادماه، بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در خیابان امام خمینی و محدوده چهارراه شریف، سه نفر شامل یک زن، یک مرد و یک پسر چهار ساله مصدوم شدند.

وی ادامه داد: یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شد و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند. در این حادثه مورد فوتی گزارش نشد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در پایان از وقوع یک تصادف مرگبار دیگر در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: ساعت ۲:۱۲ بامداد ۲۶ مردادماه، دو دستگاه موتورسیکلت مقابل پمپ بنزین یزدآباد با یکدیگر برخورد کردند.

عابدی افزود: در این حادثه دو نفر حادثه‌دیده بودند که یک مرد ۱۹ ساله مصدوم شد و یک مرد ۲۵ ساله جان خود را از دست داد. برای امدادرسانی به این حادثه دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شفای کلیشاد منتقل شد.